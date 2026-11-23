Zinedine Zidane es, actualmente, el técnico de la Selección de Francia; sin embargo, muchas generaciones lo conocieron como parte de los Galácticos que hicieron del Real Madrid uno de los equipos más importantes y llamativos de ver durante los primeros años de la década antepasada.

Y es que, más allá de los logros obtenidos, Zinedine Zidane es considerado una de las leyendas más grandes que existen en el Real Madrid. En ese sentido, hace unos años el francés concedió una frase que se ha recordado hoy en día gracias a su etapa como entrenador profesional.

¿Con qué frase Zinedine Zidane resume su carrera como jugador?

La participación de Zinedine Zidane en el Real Madrid se define en centenares de partidos, decenas de goles y asistencias que lograron hacer de su nombre uno de los más importantes para los aficionados merengues, los cuales lo recuerdan como jugador y también como entrenador.

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“Zizou” era un virtuoso con el balón y se le recuerda por sus amagues y magia con la esférica; sin embargo, una de sus frases define a la perfección la forma en cómo él se visualizaba como jugador profesional: “Puedes ser todo lo virtuoso que quieras, pero no eres nadie sin tu equipo”.

¿Cuáles son los logros y récords que Zinedine Zidane tuvo en el Real Madrid?

A lo largo de su carrera como profesional, Zinedine Zidane logró conquistar un total de 17 títulos en su etapa con el Real Madrid. De estos seis fueron cuando aún era jugador de campo, mientras que los 11 restantes se dieron cuando formó parte de la dirección técnica del club español.

Como entrenador Zidane se consagró como el segundo más importante en la historia del Real Madrid al sumar 11 títulos en 263 partidos, tres trofeos menos que Miguel Muñoz. Como jugador, además, disputó 227 encuentros oficiales y sumó 48 anotaciones entre el año 2011 y 2006.