América ha comenzado su preparación para disputar una Liguilla más en su historia de la mano de Guillermo Almada, entrenador uruguayo que comenzó de manera casi perfecta su travesía en Coapa pero que, sin embargo, llegará a esta fiesta grande con más dudas que certezas.

Y es que, en medio de los pobres resultados acumulados en el último mes, una de las disyuntivas más grandes que el técnico del América tiene actualmente guarda relación con una de las posiciones más importantes de su sistema, la cual no tiene elegida al cien por ciento.

¿Qué cambio podría tener el América en la Liguilla?

Guillermo Almada comenzó su travesía por el América teniendo a Rodolfo Cota como su guardameta principal considerando que, en aquellos momentos, Luis Malagón se encontraba lesionado, por lo que el veterano cancerbero mexicano cumplió con lo establecido por su entrenador.

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Una vez recuperado al cien por ciento de su lesión, Luis Ángel volvió a ser el portero titular del Club América y se ha mantenido de tal forma en los últimos partidos, coincidiendo con la baja de juego y los cuestionables resultados que la institución ha sumado en duelos oficiales y amistosos.

Dicho lo anterior, en estos momentos el entrenador charrúa tiene ciertas dudas respecto a quién colocar en la Liguilla, pues si bien Malagón es su portero titular, sus fallas han hecho dudar respecto a si Cota, con su experiencia, puede ser una mejor elección en la portería azulcrema.

¿Cuántos partidos tiene Luis Malagón en el torneo actual y cuántos goles ha recibido?

Después de superar una lesión de tendón de Aquiles que se suscitó en marzo de este año, Luis Malagón volvió con América a mediados del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX y ha disputado, contando el juego ante Tigres, siete compromisos, mismos en donde ha permitido 12 anotaciones.