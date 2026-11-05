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La lista de todos los futbolistas mexicanos que han jugado en la Premier League de Inglaterra

México ha tenido 12 representantes en la máxima categoría del futbol inglés

3 minutos lectura
Escrito por: José Alejandro | DR

La historia de los futbolistas mexicanos en la Premier League comenzó en 2005 con Jared Borgetti, quien llegó al Bolton, y desde entonces han jugado delanteros, defensores y mediocampistas que vistieron la playera de diferentes clubes ingleses. Hasta hoy, son 12 los mexicanos que han jugado en Inglaterra.

Los primeros mexicanos en la Premier League

  • 1. Jared Borgetti — Bolton (2005-2006): El delantero sinaloense abrió el camino para sus compatriotas en la Premier League.
  • 2. Nery Castillo — Manchester City (2007-2009): El atacante llegó al club inglés después de su etapa en el futbol europeo, pero tuvo pocas oportunidades en la Premier League.
  • 3. Carlos Vela — Arsenal y West Bromwich (2008-2011): El delantero se fue muy joven al Arsenal, donde disputó 37 encuentros de Premier League y marcó cinco goles, tanto en los Gunners como en el West Bromwich Albion. Después.
  • 4. Giovani dos Santos — Tottenham (2008-2012): El campeón del mundo Sub-17 llegó a Inglaterra tras su formación en el Barcelona. Con Tottenham disputó 17 partidos de liga y no marcó goles en esa competición.
Carlos Vela Arsenal
Carlos Vela Arsenal

Los mexicanos en los 2010 en la Premier League

  • 5. Guillermo Franco — West Ham United (2009-2010): El delantero nació en Argentina, pero obtuvo la nacionalidad mexicana y representó a la Selección Nacional. Durante su etapa con el West Ham disputó 23 partidos de Premier League y anotó cinco goles.
  • 6. Carlos Salcido — Fulham (2010-2011): El jalisciense llegó al futbol inglés después de jugar en Países Bajos. En la Premier League sumó 23 apariciones con el Fulham y no registró goles.
  • 7. Pablo Barrera — West Ham United (2010-2011): El extremo llegó al club londinense después de su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010. En la liga inglesa disputó 14 encuentros sin anotar.
  • 8. Javier Hernández — Manchester United y West Ham United (2010-2018): El delantero fue el mexicano con más goles en la historia de la Premier League. Marcó 37 tantos con el Manchester United y otros 16 con el West Ham, para un total de 53.

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Los mexicanos más recientes en Inglaterra

  • 9. Miguel Layún — Watford (2015-2016): El veracruzano disputó tres partidos de Premier League y anotó un gol con el Watford.
  • 10. Raúl Jiménez — Wolverhampton y Fulham (2018-actualidad): El delantero es el mexicano con más partidos y goles en la Premier League. Suma 233 juegos disputados y 68 anotaciones tanto en los Wolves como en el Fulham.
  • 11. Edson Álvarez — West Ham United (2023-2025): El mediocampista llegó al club londinense en agosto de 2023 después de triunfar con el Ajax de Países Bajos. Registra 59 partidos de Premier League y un gol con el West Ham.
  • 12. Julián Araujo — AFC Bournemouth (2024-2025): El lateral llegó al Bournemouth en agosto de 2024 después de su paso por Barcelona y Las Palmas. Su fichaje lo convirtió en el duodécimo mexicano en jugar en la máxima categoría inglesa.
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