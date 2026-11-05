La lista de todos los futbolistas mexicanos que han jugado en la Premier League de Inglaterra

La historia de los futbolistas mexicanos en la Premier League comenzó en 2005 con Jared Borgetti, quien llegó al Bolton, y desde entonces han jugado delanteros, defensores y mediocampistas que vistieron la playera de diferentes clubes ingleses. Hasta hoy, son 12 los mexicanos que han jugado en Inglaterra.

Los primeros mexicanos en la Premier League

1. Jared Borgetti — Bolton (2005-2006): El delantero sinaloense abrió el camino para sus compatriotas en la Premier League.

El delantero sinaloense abrió el camino para sus compatriotas en la Premier League. 2. Nery Castillo — Manchester City (2007-2009): El atacante llegó al club inglés después de su etapa en el futbol europeo, pero tuvo pocas oportunidades en la Premier League.

El atacante llegó al club inglés después de su etapa en el futbol europeo, pero tuvo pocas oportunidades en la Premier League. 3. Carlos Vela — Arsenal y West Bromwich (2008-2011): El delantero se fue muy joven al Arsenal, donde disputó 37 encuentros de Premier League y marcó cinco goles, tanto en los Gunners como en el West Bromwich Albion. Después.

El delantero se fue muy joven al Arsenal, donde disputó 37 encuentros de Premier League y marcó cinco goles, tanto en los Gunners como en el West Bromwich Albion. Después. 4. Giovani dos Santos — Tottenham (2008-2012): El campeón del mundo Sub-17 llegó a Inglaterra tras su formación en el Barcelona. Con Tottenham disputó 17 partidos de liga y no marcó goles en esa competición.

Carlos Vela Arsenal

Los mexicanos en los 2010 en la Premier League

5. Guillermo Franco — West Ham United (2009-2010): El delantero nació en Argentina, pero obtuvo la nacionalidad mexicana y representó a la Selección Nacional. Durante su etapa con el West Ham disputó 23 partidos de Premier League y anotó cinco goles.

El delantero nació en Argentina, pero obtuvo la nacionalidad mexicana y representó a la Selección Nacional. Durante su etapa con el West Ham disputó 23 partidos de Premier League y anotó cinco goles. 6. Carlos Salcido — Fulham (2010-2011): El jalisciense llegó al futbol inglés después de jugar en Países Bajos. En la Premier League sumó 23 apariciones con el Fulham y no registró goles.

El jalisciense llegó al futbol inglés después de jugar en Países Bajos. En la Premier League sumó 23 apariciones con el Fulham y no registró goles. 7. Pablo Barrera — West Ham United (2010-2011): El extremo llegó al club londinense después de su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010. En la liga inglesa disputó 14 encuentros sin anotar.

El extremo llegó al club londinense después de su participación en el Mundial de Sudáfrica 2010. En la liga inglesa disputó 14 encuentros sin anotar. 8. Javier Hernández — Manchester United y West Ham United (2010-2018): El delantero fue el mexicano con más goles en la historia de la Premier League. Marcó 37 tantos con el Manchester United y otros 16 con el West Ham, para un total de 53.

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