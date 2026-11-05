La trágica muerte de un delantero mexicano que jugaba en Europa y la Selección Mexicana

El fútbol internacional ha sido escenario de alegrías inolvidables, pero también de episodios oscuros que congelaron el corazón de millones de aficionados. La historia de Antonio De Nigris Guajardo representa uno de los capítulos más tristes y conmovedores en las páginas del balompié azteca. Carismático, potente y dueño de un remate de cabeza privilegiado, el popular “Tano” fue un auténtico trotamundos que llevó el gol mexicano a diversas latitudes del planeta.

Sin embargo, en el punto más maduro de su travesía profesional en el viejo continente, una partida prematura e inesperada consternó por completo al mundo del deporte rey.

Antonio de Nigris, de ídolo en Monterrey a la gloria con la Selección Mexicana

Formado en las filas de los Rayados de Monterrey, Antonio De Nigris irrumpió en la Primera División con una garra y una entrega que de inmediato lo convirtieron en ídolo absoluto de la afición regiomontana. Su nivel lo llevó rápidamente a vestir la camiseta de la Selección Mexicana, donde debutó de manera soñada en 2001 anotando un golazo inolvidable frente a Brasil en un choque amistoso de alto impacto.

Su ambición deportiva lo impulsó a emprender un viaje por el extranjero. El “Tano” militó en clubes de España, Brasil, Colombia, Turquía y Grecia, demostrando en cada destino una capacidad de adaptación envidiable y una pasión desmedida por la pelota que le ganó el respeto unánime de compañeros y rivales.

Si alguien era un “adicto” a @Rayados ese era Antonio De Nigris. Hace 25 años en un partido entre MTY vs Irapuato, Toño, quien estaba suspendido, se fue apoyar a MTY desde la tribuna con la porra de La Adicción Ese día Rayados ganó 3-2, y De Nigris cantó como un aficionado más. https://t.co/nBEfGYPYJ6 — Alberto Sandoval (@elcompitv) April 14, 2026

Antonio de Nigris: El trágico desenlace en Grecia que conmocionó al fútbol mundial

La tragedia golpeó el 15 de noviembre de 2009 en la ciudad de Larisa, Grecia, donde De Nigris defendía los colores del AE Larissa. Durante la madrugada, el delantero mexicano sufrió un paro cardíaco masivo en su domicilio a la temprana edad de 31 años. Pese a los esfuerzos de los servicios médicos de emergencia por trasladarlo al hospital, los médicos confirmaron su fallecimiento camino al centro médico.

La noticia sacudió los cimientos del fútbol mexicano e internacional, provocando homenajes emotivos en estadios de Europa y América. El legado de Antonio De Nigris permanece intacto como el ejemplo supremo de un guerrero incansable que amó la profesión hasta el último aliento, dejando una marca imborrable en el corazón de toda la afición azteca.