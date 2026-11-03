¿Qué pasará con el arquero Jesús Owono tras la muerte de Jesús de Miguel?

En la mañana de este martes se dio a conocer la peor noticia. Jesús de Miguel Alameda falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio tras el partido entre el CD Tenerife y el FC Andorra, disputado el lunes en el estadio Heliodoro Rodríguez López. Todo ocurrió tras sufrir un fuerte golpe de rodilla del portero rival, Jesús Owono. ¿Qué le puede ocurrir al arquero?

Mientras se investigan cómo se llevaron a cabo los protocolos médicos, también surgieron preguntas sobre las posibles consecuencias para el guardameta de Guinea Ecuatorial. La Policía Nacional abrió diligencias para esclarecer lo ocurrido, aunque esa actuación no significa que exista un delito ni que se haya determinado alguna responsabilidad penal.

Jesús de Miguel sufrió un paro cardiorrespiratorio después de chocar con el arqueo rival.|Stringer/REUTERS

La policía investiga el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional investiga el fallecimiento del delantero del Tenerife. El choque ocurrió en los últimos minutos del encuentro, cuando Owono salió de su área para interceptar un contragolpe y terminó impactando con De Miguel, quien cayó al césped y necesitó asistencia médica de urgencia. El guardameta vio la tarjeta roja directa.

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Los servicios sanitarios realizaron maniobras de reanimación antes de trasladarlo al Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria. El futbolista permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos, pero su estado empeoró y el club confirmó su fallecimiento a las 8:00 horas del martes 3 de noviembre.

Acaba de cambiarle la vida a Owono, portero del @fcandorra. Según @sport, desde el punto de vista jurídico, la gravedad de las lesiones no supone automáticamente la existencia de un delito. Sin embargo, el Código Penal español permite exigir responsabilidades cuando se demuestra que una conducta ha superado los riesgos propios de la práctica deportiva. El artículo 142 del Código Penal establece penas de entre uno y cuatro años de prisión para quien cause la muerte de otra persona por imprudencia grave. En los supuestos de imprudencia menos grave contempla multas de tres a dieciocho meses. — ⚽GOL SIN VAR ❌🖥️ (@GolSinVAR) November 3, 2026

El árbitro Manuel Ángel Pérez Hernández expulsó al portero y describió en el acta que impactó “bruscamente con su pierna en alto sobre un adversario con uso de fuerza excesiva cuando el balón estaba en disputa”.

¿Puede ir preso Jesús Owono, portero del FC Andorra?

El artículo 142 del Código Penal español contempla el homicidio por imprudencia. Para que esa figura pueda aplicarse, la investigación tendría que acreditar que una conducta imprudente causó jurídicamente el fallecimiento del futbolista.

La modalidad grave contempla penas de 1 a 4 años de prisión, mientras que la imprudencia menos grave prevé una multa de 3 a 18 meses. Sin embargo, la apertura de diligencias no significa que Owono haya cometido un delito ni que vaya a recibir una condena. Eso dependerá de los hechos que puedan probarse y de la valoración de las autoridades judiciales.

Tragedia | La durísima infracción de Jesús Owono que ocasionó el fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda https://t.co/WajVRwbU2Y — Diego González🗞️ (@DieGonzalez73_) November 3, 2026

¿Qué otras consecuencias puede haber?

En el plano deportivo, Owono ya recibió una tarjeta roja por la acción y podría afrontar las consecuencias disciplinarias correspondientes. La expulsión, no obstante, responde a las reglas del juego y debe distinguirse del procedimiento judicial.

El arquero también quedó expuesto a una fuerte reacción en redes sociales, donde recibió insultos y fue señalado por algunos aficionados. Según la información publicada por medios españoles, borró sus perfiles y se encuentra profundamente afectado por lo ocurrido. También habría manifestado su intención de contactar a la familia de De Miguel para ofrecer disculpas.

Por ahora, la investigación deberá establecer cómo se produjo el choque y si existió alguna conducta penalmente relevante. El fallecimiento de Jesús de Miguel Alameda no permite atribuir culpabilidad automáticamente a Jesús Owono.

