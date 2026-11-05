¿Quiénes son los máximos goleadores de la historia del futbol? La lista que reúne a las grandes leyendas

El arte de mandar el balón al fondo de la red define el destino de los grandes campeonatos. A lo largo de la historia del balompié, un selecto grupo de futbolistas rompió cualquier lógica estadística con una capacidad anotadora descomunal. La controversia sobre los registros oficiales ha acompañado siempre esta clasificación histórica. Sin embargo, los datos homologados por los principales organismos del deporte mundial ratifican la vigencia de leyendas inolvidables.

Superar la barrera de las centenas de anotaciones exige una regularidad intachable a través de las décadas. Las distintas épocas del futbol profesional han visto desfilar a cañoneros implacables que marcaron un hito con sus clubes y selecciones. El debate sobre el trono del gol continúa encendiendo la pasión de millones de fanáticos en todo el planeta.

Las máquinas actuales que ya son parte de la historia del futbol

La cima de la clasificación oficial pertenece a dos leyendas vivas que reescribieron los libros del futbol moderno. El portugués Cristiano Ronaldo lidera el ranking histórico tras haber superado la barrera de las 980 anotaciones oficiales a lo largo de su carrera. Sus conquistas vistiendo las camisetas del Sporting de Lisboa, Manchester United, Real Madrid, Juventus, Al-Nassr y la Selección de Portugal lo sitúan en la cúspide absoluta.

En el segundo peldaño aparece el astro argentino Lionel Messi, registrando más de 930 goles oficiales en competiciones de máxima exigencia. El astro rosarino edificó su imperio principal en el FC Barcelona, continuando su cuota goleadora en el París Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. La hegemonía compartida por ambas figuras durante las últimas dos décadas representa una época dorada irrepetible en el deporte global.

El legado inolvidable de uno de los máximos goleadores

Detrás de las estrellas en activo se ubica el mítico ariete austro-checo Josef Bican, reconocido por la FIFA con un registro superior a los 805 goles oficiales. Su efectividad en las décadas de 1930 y 1940 con el Slavia Praga y sus selecciones nacionales estableció un estándar de excelencia durante más de medio siglo.

El podio de honor se completa con leyendas sudamericanas y europeas de la talla del brasileño Pelé (770 goles oficiales), su compatriota Romário (761 goles) y el húngaro Ferenc Puskás (760 goles). En el panorama moderno, el polaco Robert Lewandowski se mantiene como el perseguidor en activo más cercano dentro del club de los 700 tantos. Este selecto grupo de romperredes inmortales encarna la máxima expresión de la eficacia frente al arco rival.