Nadie lo sabía, pero AMÉRICA es más GRANDE que Boca Juniors y River Plate en pleno 2026 en este rubro

El Club América pasó de iniciar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX con muchas dudas respecto a su plantel a confeccionar el que es, posiblemente, el equipo más poderoso en cuanto a nombres se refiere, por lo que está obligado a sumar un título más en su historia.

Colectivamente, al América no le alcanza

De hecho, el valor actual del América es tan grande que, incluso, hoy en día ha podido superar a instituciones de alto calibre continental como lo son Boca Juniors y River Plate, instituciones históricas de Sudamérica que en el pasado fueron exitosas en distintos torneos internacionales.

¿Cuál es el valor del Club América en relación a Boca Juniors y River Plate?

De acuerdo con información del portal especializado Transfermarkt México, el Club América es el equipo con la plantilla más costosa de la Liga BBVA MX para este Apertura 2026, incluso superando a otras instituciones como las Chivas, el Cruz Azul, el Toluca y Rayados de Monterrey.

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Y es que, con un valor de 129 millones de euros, América es el club más caro del futbol mexicano gracias a la llegada de elementos como Carlos Álvarez, Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno, elementos que aumentaron considerablemente el valor del equipo para esta temporada.

Es así como, con la llegada de jugadores consagrados, los 129 millones de euros del Club América son superiores a los 125 millones de euros que vale el River Plate. Del mismo modo, el cuadro de la capital del país también supera a Boca Juniors, institución cuyo valor es de 112 millones de euros.

¿Qué equipo de América es el más caro en el 2026?

Mientras los azulcremas se encuentran en el sexto lugar como el equipo con la plantilla más costosa del continente, es Brasil quien domina a plenitud este apartado con los cinco equipos más caros a nivel América. El primer lugar es el Palmeiras con 209 millones de euros, mientras que en segundo puesto está el Flamengo con 204 millones.