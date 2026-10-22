¿Cuándo juega el América en la jornada 14? Rival y fecha EXACTA de su juego del Apertura 2026

El Club América jugará su próximo partido correspondiente a la Jornada 14 del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX el próximo domingo 25 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del centro de México) frente a los Tuzos de Pachuca.

Las Águilas llegan a esta jornada como líderes absolutos del certamen con 27 puntos (cuatro más que su más cercano perseguidor, las Chivas, que suman 23 unidades). Además, el conjunto azulcrema tiene un partido pendiente frente a Xolos de Tijuana, el cual fue aplazado por la participación del América en el Final Four de la Leagues Cup 2026.

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El poderío ofensivo de Guillermo Almada

Recientemente, el América venció de forma contundente al Atlas por un marcador de 5-2 en la jornada 13 del Apertura 2026. Con este resultado, el equipo dirigido por Guillermo Almada demuestra su músculo ofensivo en el futbol mexicano al registrar 17 goles en sus últimos 5 partidos oficiales. El poderío en el ataque de la escuadra de Coapa se ha hecho presente de manera constante, marcándole 2 tantos a Chivas, 1 a Rayados, 4 a Necaxa, 5 a León y 5 a los Rojinegros.

¡Todos queremos festejar como El Colibrí! 🕺🦅 https://t.co/UHW1qhZGjw — Club América (@ClubAmerica) October 22, 2026

Homenaje a una leyenda: Guillermo Ochoa

A través de sus redes sociales, el Club América informó que rendirá homenaje a una de las últimas leyendas del arco azulcrema. Tras anunciar su retiro profesional al finalizar la Copa Mundial de la FIFA 2026, Guillermo Ochoa volverá al equipo que lo vio nacer para recibir un merecido reconocimiento en la cancha del Estadio Banorte, justo durante el duelo entre América y Pachuca.

El precio de los boletos para poder asistir al homenaje del histórico guardameta rondará desde los 573 pesos en las cabeceras altas del inmueble. Se espera que la afición responda y el estadio cuente con una gran entrada para presenciar el emotivo adiós a su figura.

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El calendario: Partido pendiente frente a Xolos

Tras su compromiso de la Jornada 14, el América repondrá su juego pendiente frente a Tijuana el próximo miércoles 28 de octubre, que corresponde a la jornada 7 del Apertura 2026. De conseguir las victorias tanto frente a los Tuzos como ante la escuadra fronteriza, el equipo capitalino llegaría a la imponente marca de 33 puntos, asegurando su camino rumbo a la Liguilla.

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