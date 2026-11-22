Con los ocho boletos de la fase final asegurados tras la actividad sabatina de la Jornada 17, los modelos de IA de análisis estadístico y proyección deportiva colocan a Cruz Azul como el principal favorito para conquistar el título del Apertura 2026 con 24 por ciento de probabilidad, seguido muy de cerca por Chivas con 22 por ciento y América con 19 por ciento, mientras que Toluca encabeza la lista de posibles invitados sorpresa con 15 por ciento en caso de dar el golpe en los Cuartos de Final.

El panorama proyectado por las simulaciones de rendimiento parte de la regularidad mostrada a lo largo del semestre.

La Máquina llega como vigente campeón, líder general con 32 puntos antes del cierre ante Chivas y con la ventaja reglamentaria de definir todas sus eliminatorias como local si mantiene la cima.

En paralelo, las métricas avanzadas de generación ofensiva y solidez defensiva sitúan al Guadalajara como el principal perseguidor con alta efectividad esperada en series a 180 minutos, mientras que las Águilas sostienen su candidatura por experiencia en instancias definitivas y peso de plantel.

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Fuera del bloque de los tres primeros sembrados, Toluca y Monterrey (con 8 por ciento de proyección) aparecen como los rivales de mayor cuidado para romper los pronósticos en la Fiesta Grande.

El porcentaje restante se reparte entre Atlas (5 por ciento), León (4 por ciento) y Pachuca (3 por ciento).

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¿Cuándo empieza la Liguilla del Apertura 2026?

La fase final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX arrancará la próxima semana con los partidos de ida de los Cuartos de Final, programados para el miércoles 25 y jueves 26 de noviembre, mientras que los encuentros de vuelta se disputarán el fin de semana del sábado 28 y domingo 29 de noviembre.

A la espera del resultado dominical entre Chivas y Cruz Azul en el Estadio Akron para definir los puestos finales de la parte alta, el único cruce ya confirmado para la primera ronda es el enfrentamiento entre Atlas (4.º) y Toluca (5.º).

El resto de las series se acomodarán entre Cruz Azul, América, Chivas, Monterrey, León y Pachuca, con los cuatro mejores ubicados de la clasificación cerrando las llaves en casa.

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