Las Chivas del Guadalajara disputaron el compromiso de ida de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en calidad de visitante, por lo que ahora buscarán un buen resultado en su cancha con el objetivo de acceder a la siguiente ronda de la campaña en turno.

Previo al inicio de la Liguilla se consideraba a Chivas uno de los principales candidatos a ganar el título del Apertura 2026 junto a otras escuadras como América, Toluca y Cruz Azul; sin embargo, la realidad es que el Guadalajara tiene una clara desventaja respecto a estos rivales. ¿Cuál es?

¿Cuál es la desventaja de Chivas sobre los demás candidatos al título?

La pasada fecha FIFA trajo consigo la posibilidad de que varios elementos de Chivas disputaran muchos minutos con la Selección Mexicana de Rafa Márquez, pues salvo Diego Campillo los demás elementos rojiblancos vieron mucha participación ante el combinado de Jamaica en ambos duelos.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Esta situación hace que Chivas tenga cierta desventaja respecto a los demás candidatos al título toda vez que sus futbolistas sumaron más de 430 minutos con la Selección Mexicana, lo cual sugiere una carga de trabajo mayor con respecto a otros jugadores que descansaron ese fin de semana.

Eso sí, vale decir que dicha desventaja no se compara a la que el club vivió durante la Liguilla del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX cuando, por la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Guadalajara perdió a seis futbolistas precisamente en la fiesta grande del balompié azteca.

¿Qué jugador, que fue a la Selección Mexicana, es el más importante en el esquema de Chivas?

Si bien todos los futbolistas son importantes para Gabriel Milito, de los cinco que fueron a la última convocatoria de la Selección Mexicana Raúl Rangel y Roberto Alvarado son los que más minutos han tenido en el campo, por lo que gran parte del estilo tapatío recae en él.