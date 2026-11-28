Las Águilas del América se dicen listas para enfrentar el compromiso de vuelta dentro de los cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, una temporada en la que vinieron de más a menos en el campo de la mano de su nuevo técnico, Guillermo Almada.

En ese sentido, la directiva tiene plena confianza en que el entrenador uruguayo tenga la capacidad de llevar el título número 17 a Coapa. De hecho, recientemente se ha revelado más respecto a la virtud que Guillermo Almada con la que haría que América logre el título de la Liga BBVA MX.

¿Cuál es la principal virtud de Guillermo Almada, técnico del América?

La directiva del América establece que una de las principales virtudes que tiene Guillermo Almada es la forma tan fuerte en cómo trabaja a nivel físico y mental en cada uno de los entrenamientos, lo cual permite que todos los jugadores estén al cien por ciento en cada partido.

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En ese sentido, en América se confía que esto sea suficiente como para que América sea uno de los principales candidatos al título del Apertura 2026 junto a otras instituciones como Chivas y Cruz Azul, pues las tres llegaron a este Liguilla como los primeros lugares de la clasificación.

¿Qué otra ventaja tiene América rumbo a la Liguilla del Apertura 2026?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, el Club América llega a esta Liguilla del Apertura 2026 como el equipo más costoso de la Liga BBVA MX con un valor superior a los 132 millones de euros, superando por un amplio margen a equipos como Cruz Azul y Chivas.

Del mismo modo, vale decir que el jugador más costoso que existe en el Club América es el español Carlos Álvarez, quien según la misma fuente tiene un precio de 15 millones de euros. En segundo y tercer lugar hay un doble empate entre Brian Rodríguez y Santiago Ramos Mingo, con 12 millones cada uno.