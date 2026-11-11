Armando León: ¿cuánto deberían pagar para regresarlo a la Liga BBVA MX?

Sin lugar a dudas, la sorpresa más grande en la convocatoria de la selección mexicana fue la de Armando León. El ariete mexicano de 26 años no es un perfil que estaba en el radar de la mayoría y sorprendió que Rafael Márquez lo llamara en este primer reto de partidos oficiales en su proceso. Por ello, los rumores indican que algunos clubes ya sondean la posibilidad de repatriarlo, si el nacido en Ensenada piensa en dejar Europa.

¿Cuánto costaría traer de vuelta a la Liga BBVA MX a Armando León?

Con 26 años, su nivel futbolístico augura varios años más en su óptimo nivel. Además, la convocatoria al tricolor concreta un ámbito de revalorización que podría hacer su ficha más atractiva. Por ello, aunque no hay confirmación de dicha información, Armando León estaría en la agenda de algunos clubes de México para los planes del 2027.

En ese sentido, el ariete formado en las fuerzas básicas del Pachuca hoy vale 1.2 millones de euros, según algunos sitios especializados. Por ello, el precio que se maneja no es alto en comparación con lo que ocurre en el mercado interno de la liga mexicana, por lo que clubes como Chivas, Cruz Azul y el propio Monterrey tendrían que negociar en esos términos.

¿Cómo luce la actualidad de Armando León, delantero de selección mexicana?

Sin lugar a dudas en cuanto a exposición, el ariete que inició su aventura europea en el Rangers de Andorra en abril de 2024, vio cómo dos años después su apuesta valió la pena. Y es que a mitad de 2026 fue a probarse en pretemporada con el NK Osijek de Croacia y convenció así al cuerpo técnico. Es decir, su presente indica 5 goles y 2 asistencias en la primera división croata.

En ese sentido, dicho proceso europeo es el que le permitió ser considerado por el estratega nacional. Ante la ausencia de Raúl Jiménez, Armando León llega como el tercero en turno (Santi y la Hormiga están delante) para ganarse un espacio en un proyecto que recién inicia su trayecto hacia los diferentes torneos que vendrán en el proceso mundialista de 2030.