La figura de Cruz Azul que vive una tensa situación en el club; ¿saldrá en 2027?

La Máquina se dice lista para iniciar una nueva Liguilla de la mano de Joel Huiqui, entrenador que llegó a Cruz Azul hace poco más de seis meses pero que, sin embargo, ya sabe lo que es ser campeón con el club después de haber conquistado el torneo Clausura 2026 al vencer a Pumas.

Ahora, la obligación para Joel Huiqui es mayor debido a los elementos que llegaron para reforzar el plantel, entre los que destacan Alan Mozo y Alán Montes. En ese sentido, del otro lado de la moneda la directiva tiene que gestionar un delicado problema con una de sus más grandes figuras.

¿Qué pasará con el Toro Fernández en Cruz Azul tras culminar el torneo?

Para dar un poco de contexto, vale decir que Gabriel, el Toro Fernández, termina su contrato con Cruz Azul al término del torneo Apertura 2026; es decir, en los últimos días de diciembre. Se esperaba que a estas alturas un nuevo acuerdo estaría firmado; sin embargo, la situación no es así.

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Y es que, hasta ahora, ni la directiva ni el propio jugador han revelado un acuerdo de renovación para que el uruguayo se mantenga en Cruz Azul durante los próximos meses, por lo que todo haría indicar que ambas partes habrían acordado no extender el vínculo hasta el 2027.

¿Qué situación haría pensar que Gabriel Fernández sí permanecería en Cruz Azul?

Más allá del silencio que existe en torno al futuro del Toro Fernández en Cruz Azul, un punto a tener en cuenta es que, hasta el momento, el uruguayo suma una buena cantidad de minutos ya sea como titular o entrando de cambio en sustitución del delantero argentino Nicolás Ibáñez.

Esto podría ser un indicio del interés que Joel Huiqui tiene por mantenerlo durante más temporada, pues confía en lo que puede hacer en el campo. Ante ello, habrá que estar atentos a lo que sucederá en los próximos días entre Cruz Azul, el representante del jugador y el mismo Fernández a poco tiempo para la Liguilla.