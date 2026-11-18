Cruz Azul buscaría en Sudamérica al delantero que sustituya a Ga

briel ‘Toro’ Fernández para el Clausura 2027. El uruguayo termina contrato en diciembre y, de acuerdo con los reportes más recientes, no continuará en el equipo una vez que concluya su participación en el Apertura 2026.

La información fue dada a conocer por Carlos Córdova, exjefe de prensa de La Máquina, quien señaló que la directiva tiene dos posiciones entre sus prioridades para el próximo mercado de fichajes: un centro delantero y un defensa central.

En el caso del ataque, Cruz Azul buscaría incorporar a un futbolista extranjero, aunque todavía no se conocen los nombres que estarían siendo considerados.

¿Por qué Cruz Azul buscaría un reemplazo para el Toro Fernández?

El contrato de Gabriel Fernández termina el 31 de diciembre de 2026 y las negociaciones para renovarlo no han prosperado. Aunque el delantero manifestó anteriormente su intención de permanecer en Cruz Azul, todo apunta a que dejará al equipo como agente libre.

La directiva tendría que encontrar un sustituto para el próximo torneo y, según Córdova, la búsqueda se concentraría en el mercado sudamericano.

La llegada de un delantero extranjero también reduciría las posibilidades de incorporar a Juan Brunetta, mediocampista de Tigres que ha sido relacionado con Cruz Azul en distintos mercados de fichajes.

Además de su condición de jugador no formado en México, la reciente renovación de Brunetta con el conjunto regiomontano y el costo de su transferencia complicarían cualquier intento por contratarlo.

Hasta el momento, Cruz Azul no ha anunciado negociaciones con algún delantero sudamericano.

¿Qué otro fichaje buscaría Cruz Azul para el Clausura 2027?

La segunda prioridad de Cruz Azul sería contratar a un defensa central. Uno de los futbolistas que ha interesado a la directiva es César Montes, actualmente en el Lokomotiv de Moscú.

Sin embargo, el seleccionado mexicano dejó claro recientemente que no tiene intención de regresar pronto a la Liga MX.

“Me costó mucho salir, estar de aquel lado e intentaré permanecer los máximos posibles de años”, declaró Montes durante una conferencia de prensa con la Selección Mexicana.

La postura del defensor complica su posible llegada a La Noria, por lo que el club tendría que buscar otro candidato si no consigue avanzar en las negociaciones.

Cruz Azul todavía no ha confirmado incorporaciones para 2027. Por ahora, los dos puestos señalados por Córdova son las posiciones que la directiva buscaría reforzar una vez que termine el Apertura 2026.