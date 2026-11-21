El partido Tigres vs América de la Jornada 17 del Apertura 2026 podrá verse gratis y en vivo por Azteca 7, tanto en televisión abierta como desde un celular o computadora. El encuentro se jugará este sábado 21 de noviembre a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en el Estadio Universitario de Nuevo León.

Para quienes no tengan un televisor cerca, TV Azteca ofrecerá la transmisión en su sitio oficial y en la aplicación de Azteca Deportes. La cobertura comenzará a las 20:50 horas, con la previa del último partido de ambos equipos en la fase regular.

¿Cuál es el link para ver Tigres vs América EN VIVO y GRATIS?

El acceso oficial está disponible en este link: Ver EN VIVO y GRATIS Tigres vs América por Azteca 7. Al entrar desde el navegador del teléfono o la computadora, busca la transmisión de Fut Azteca: Tigres vs América y selecciona la opción para reproducirla.

También puedes abrir la aplicación de TV Azteca Deportes, entrar a la sección de transmisiones en vivo y elegir el encuentro. No necesitas contratar un servicio de televisión de paga para seguir la señal gratuita anunciada para México.

La narración estará a cargo de Christian Martinoli, acompañado por Luis García, Zague y Jorge Campos. La señal comenzará minutos antes del silbatazo inicial, con comentarios y análisis de lo que está en juego en Monterrey.

¿Qué se juegan Tigres y América en la última jornada?

América llega con 30 puntos y el boleto a la Liguilla asegurado, pero todavía puede pelear por el primer lugar de la tabla. Cruz Azul comenzó la jornada con 32 unidades y jugará el domingo contra Chivas, por lo que el resultado en Monterrey influirá en esa disputa.

Tigres suma 15 puntos y ya no tiene posibilidades de clasificar. Para los universitarios, el compromiso representa su despedida del Apertura 2026 ante su afición.

El partido se disputará en el Estadio Universitario, conocido como El Volcán. Quienes quieran verlo desde casa o fuera de ella tendrán la misma opción gratuita: la transmisión oficial de Azteca 7, sin pagar suscripción adicional para verla.