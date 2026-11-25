El Toluca vs Atlas, partido que abre la Liguilla del Apertura 2026

, se podrá disfrutar completamente gratis este miércoles 25 de noviembre por Azteca 7, el sitio de Azteca Deportes y su aplicación. La transmisión comenzará a las 18:50 horas, diez minutos antes del arranque del encuentro en el Estadio Nemesio Diez.

Antonio Mohamed y Hernán Crespo volverán a enfrentarse después de la goleada que los Diablos Rojos le propinaron al Atlas durante la fase regular. Sin embargo, los rojinegros terminaron mejor ubicados en la tabla y tienen la posibilidad de resolver la eliminatoria en Guadalajara.

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Además de la transmisión por televisión abierta, podrás seguir el encuentro desde tu celular, computadora o tableta a través de la señal digital de Azteca 7.

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Otra opción es descargar la aplicación de TV Azteca Deportes, disponible para dispositivos iOS y Android. Una vez registrado, podrás acceder a la transmisión sin pagar una suscripción.

El partido comenzará a las 19:00 horas, tiempo del centro de México. La vuelta se disputará el sábado 28 de noviembre, a la misma hora, en el Estadio Jalisco.

Antonio Mohamed vs Hernán Crespo: el duelo argentino que abre la Liguilla

El pasado 12 de septiembre, Toluca derrotó 5-2 al Atlas en la misma cancha donde comenzará esta eliminatoria. Alexis Vega, Jesús Angulo y Federico Viñas marcaron durante la primera mitad de aquel encuentro, en el que los dirigidos por Mohamed llegaron a ponerse 3-0.

A pesar de esa derrota, el equipo de Crespo consiguió cerrar el campeonato con 28 puntos, uno más que los mexiquenses.

Esa diferencia obliga al Toluca a ganar la serie. Si los dos equipos terminan empatados después de los partidos de ida y vuelta, Atlas avanzará a semifinales gracias a su posición en la tabla general.

Mohamed tendrá 90 minutos en el Nemesio Diez para construir una ventaja antes de viajar a Guadalajara. Esta vez, a Crespo le basta con que su equipo consiga un empate global para eliminar a los Diablos Rojos.