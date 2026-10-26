¡Momento de terror vive César Montes! Atacan con drones el tren donde viajaba el Lokomotiv

Momentos de auténtica tensión y angustia se vivieron durante la madrugada en territorio ruso. El defensa central de la Selección Mexicana, César 'Cachorro' Montes, y el resto de la plantilla del Lokomotiv de Moscú se vieron envueltos en un ataque con drones ucranianos mientras viajaban a bordo de un tren de pasajeros que los trasladaba de regreso a la capital.

Tras disputar su compromiso correspondiente de la liga local frente al Rostov, la delegación rojiverde abordó el tren en la ruta que conecta Anapa con Moscú. Sin embargo, la travesía se transformó en una pesadilla cuando el transporte fue alcanzado por impactos de drones en la región de Vorónezh.

De acuerdo con los primeros reportes del periodista local Iván Kárpov, el vagón donde viajaba el futbolista mexicano y sus compañeros no sufrió daños directos, lo que evitó una tragedia mayor para el plantel.

Pese al impacto del ataque, el cuerpo médico del Lokomotiv reaccionó con inmediatez. Al percatarse de la gravedad de la situación en otros sectores del tren, los doctores del club acudieron de inmediato a prestar primeros auxilios a los pasajeros lesionados en los vagones afectados.

Las autoridades de la región de Vorónezh confirmaron un saldo lamentable tras la ofensiva nocturna, reportando un saldo de tres personas fallecidas y al menos 39 heridos.

El FC Lokomotiv emitió un comunicado oficial para tranquilizar a la afición y confirmar que el mexicano y el resto de sus compañeros se encuentran fuera de peligro:

"El FC Lokomotiv anuncia que el equipo ha regresado al completo a su centro de entrenamiento y ha comenzado la preparación para los próximos partidos de la Copa y el Campeonato de Rusia."

TE PUEDE INTERESAR:



¿Cómo es un ataque con drones en el contexto bélico?

Un ataque con drones combina tecnología de bajo costo, navegación precisa y guerra psicológica. Dependiendo del tipo de dron y el alcance, la ejecución varía significativamente:

Drones de corto alcance:

Son pequeños cuadricópteros o aeronaves tripuladas remotamente por un operador con visores en tiempo real.

Llevan cargas explosivas (como granadas o proyectiles contracarro) fijadas al chasis.

Se dirigen directamente contra objetivos móviles (vehículos militares, piezas de artillería, trincheras) o infraestructura cercana al frente de batalla.

Drones kamikaze de largo alcance:

Tienen alas fijas, motores de combustión o hélice y funcionan como misiles de crucero económicos.

Se programan con coordenadas GPS y sistemas de navegación inercial resistentes a interferencias electrónicas.

Vuelan a baja altitud para esquivar radares y se lanzan en enjambres (decenas a la vez) para saturar y agotar los sistemas de defensa aérea del enemigo.

¿Por qué el ataque de drones de Ucrania a objetivos civiles rusos?

El gobierno ruso califica todos los ataques de drones ucranianos en su territorio como "actos de terrorismo" y propaganda, mientras que analistas internacionales señalan que los daños a civiles por parte de Ucrania son en su inmensa mayoría colaterales en la búsqueda de objetivos estratégicos

