La Selección Nacional de México está de regreso una vez más este fin de semana y en esta ocasión se medirá ante un rival que ha ido de menos a más en los últimos años, pues jugará vs. Jamaica como parte de los cotejos de la Concacaf Nations League, el cuál podrás seguir completamente gratis a través de la señal de Azteca 7.

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Será este próximo sábado 14 de noviembre que el conjunto nacional se enfrente en la ida de los Cuartos de Final del torneo vs. los “Reggae Boyz” en un partido imperdible que podrás ver desde cualquier computador o dispositivo móvil, ya que este partido se podrá seguir de manera online.

¿Cómo ver el partido de México vs. Jamaica de manera online?

Para buenas noticias, puedes seguir Azteca 7 a través de nuestra página web oficial, en donde se comparte señal con lo que ocurre en televisión, por lo que podrás ver en vivo y a todo color cada detalle de lo que sucede en este primer encuentro que podría definir el futuro de alguna de las dos selecciones de cara a una nueva copa.

Es importante mencionar que este partido también lo podrás seguir a través de la app de TV Azteca En Vivo, misma que puedes descargar de manera completamente gratis en la PlayStore para celulares Android y en la AppStore de celulares con sistema operativo iOS.

¿A qué hora es el partido de México vs. Jamaica?

Será a las 6:50 pm de este sábado que podrás seguir cada detalle de este importante partido del torneo internacional de la Concacaf Nations League, mismo que llega para incentivar la competencia entre las selecciones de la región, siendo que en este caso, el cuadro está conformado por selecciones de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

De momento, las selecciones que forman parte de esta instancia del torneo son:

Panamá - Curazao, Canadá - Guatemala, Estados Unidos - Haití y México - Jamaica.

Será hasta la próxima semana que sabremos quiénes son los combinados que lograron avanzar a las semifinales.