Pumas necesita ganarle a Monterrey en la última jornada del Apertura 2026 y esperar otros resultados para meterse a la Liguilla. Rayados venció 1-0 a Querétaro en su partido pendiente y llegó a 24 puntos, tres más que los universitarios, que ocupan el undécimo lugar de la tabla.

El gol de Diego Rossi al minuto 48, tras un centro de Luca Orellano, terminó complicando el panorama del equipo capitalino. Pumas tiene 21 unidades y solamente puede llegar a 24, por lo que ya no alcanzará a Santos Laguna, que suma 25.

¿Qué resultados necesita Pumas para clasificar a la Liguilla?

El equipo universitario recibirá a Monterrey el sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, en el Estadio Olímpico Universitario. Necesita ganar: cualquier otro resultado lo dejaría fuera de los ocho primeros lugares.

Con una victoria alcanzaría los 24 puntos, aunque eso no le asegura un boleto. León tiene 23 unidades, mientras Pachuca y Tijuana suman 22, por lo que sus respectivos partidos también influirán en la posición final de Pumas.

Los esmeraldas enfrentarán a Santos Laguna, Pachuca jugará contra Toluca y Tijuana se medirá con Atlante. Para superar a los tres sin depender de criterios de desempate, Pumas necesita que León pierda y que los otros dos no ganen.

Aun así, tendría que revisar la diferencia de goles frente a Monterrey.

¿Por qué Pumas necesita vencer por tres goles a Monterrey?

Rayados tiene una diferencia de goles de +2 y Pumas registra -2. Si los universitarios ganan por un tanto, ambos terminarían con 24 puntos, pero Monterrey conservaría una mejor diferencia.

Un triunfo por dos goles igualaría ese apartado en cero. En ese caso, Rayados mantendría la ventaja por haber marcado más goles durante el torneo.

Si Pumas gana por tres goles, superaría directamente a Monterrey: terminaría con diferencia de +1, mientras los regiomontanos caerían a -1.

Eso no significa que sea la única manera de avanzar. Los universitarios también podrían clasificar con una victoria más corta si suficientes equipos terminan por debajo de sus 24 unidades.

El Apertura 2026 se disputará sin Play-In, por lo que únicamente los ocho mejores equipos avanzarán a cuartos de final.

Pumas tendrá que ganar en Ciudad Universitaria y esperar lo que ocurra en otras canchas para conocer su destino.