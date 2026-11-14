¿Pumas clasificará a la Liguilla del Apertura 2026? Esto dice la IA al respecto

El fin de semana pasado los Pumas de la UNAM rescataron un empate en la cancha del Olímpico Universitario luego de igualar 2-2 frente a las Águilas del América, en el auténtico Clásico Capitalino correspondiente a la Jornada 16 del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Con este resultado, Pumas ya no depende de sí mismo para acceder a la próxima Liguilla del futbol mexicano tan solo seis meses después de haber llegado a la final frente a Cruz Azul. Por tal motivo, es preciso conocer cuáles son sus oportunidades reales de quedar entre los ocho primeros de acuerdo con la IA.

¿Qué tan probable es que Pumas llegue a la Liguilla, según la IA?

Se le preguntó a la Inteligencia Artificial Google Gemini respecto a las posibilidades reales de que Pumas pueda acceder a la Liguilla del futbol mexicano de la mano de Esteban Solari, lo anterior considerando que actualmente el club se encuentra en el undécimo lugar de la tabla general.

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En estos momentos, Pumas está a solo 1 punto del octavo lugar de la clasificación; sin embargo, depende de que varias escuadras, entre ellas Rayados y Querétaro que tienen un juego pendiente, no sumen todas sus unidades en el resto de los partidos que les quedan y que, además, ellos venzan a Monterrey en la última jornada.

Ante ello, la Inteligencia Artificial considera que el acceso a la Liguilla por parte de Pumas es una posibilidad muy poco probable, por lo que, de tener razón, el Apertura 2026 sería uno de los fracasos más grandes que los del Pedregal tendría en los más recientes años de la mano del Tano Solari.

¿Cuándo es el juego entre Pumas y Rayados?

Vale considerar que la Liga BBVA MX tendrá un parón de actividades debido a la fecha FIFA en donde la Selección Mexicana enfrentará los cuartos de final de la Concacaf Nations League. Ante ello, el juego entre Pumas y Rayados se llevará a cabo hasta el sábado 21 de noviembre en CU a las 19:00 horas.