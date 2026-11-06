Los resultados que necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026

Pumas mantiene la esperanza de clasificar a la Liguilla del Apertura 2026. Después de vencer por 2-1 a Puebla, el equipo dirigido por Esteban Solari llegó a 20 puntos y se colocó a dos unidades de la zona de clasificación. Sin embargo, su destino ya no depende únicamente de sus propios resultados.

Los universitarios ocupan el décimo lugar de la tabla general antes del inicio de la Jornada 16 y tienen seis puntos disponibles. América y Monterrey serán sus últimos rivales, en dos encuentros que disputarán en el Estadio Olímpico Universitario y que podrían definir la continuidad de su torneo.

¿Qué necesita Pumas para clasificar a la Liguilla del Apertura 2026?

El escenario más favorable para Pumas consiste en ganar sus dos partidos y terminar con 26 puntos. Aun así, esa cantidad no representa un boleto automático a los Cuartos de Final, pues también necesita que sus competidores dejen unidades en el camino.

Pumas TV Azteca Crédito: Mexsport

Con dos victorias, los auriazules deberán terminar por encima de al menos tres de estos seis equipos: Toluca, Tijuana, León, Santos Laguna, Monterrey y Querétaro. América, Chivas, Cruz Azul y Atlas ya tienen más puntos de los que puede alcanzar Universidad Nacional.

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A partir de la tabla actual, para quedar por debajo de un Pumas con 26 unidades, sus rivales tendrían que cerrar de la siguiente manera:

Toluca: sumar como máximo un punto en sus dos partidos restantes.

Tijuana, León y Santos: conseguir como máximo tres unidades cada uno.

Monterrey: obtener como máximo cuatro puntos en sus tres encuentros pendientes.

Querétaro: sumar como máximo cinco unidades en sus tres compromisos.

No es necesario que se cumplan todas esas condiciones. Basta con que al menos tres de esos clubes terminen detrás de Pumas. Si alguno también alcanza los 26 puntos, la diferencia de goles podría resultar decisiva: Universidad Nacional llega con −2. Estos límites se desprenden del cálculo de los puntos disponibles para cada equipo.

¿Cuándo juega Pumas contra América y Monterrey?

Pumas recibirá al América el sábado 7 de noviembre, a las 21:00 horas, tiempo del centro de México, de acuerdo con el calendario oficial del club. Posteriormente, enfrentará a Monterrey el sábado 21 de noviembre, a las 19:00 horas, también en Ciudad Universitaria.

Entre ambos encuentros se disputará el partido pendiente entre Querétaro y Rayados, programado para el 14 de noviembre. Ese resultado será importante para conocer qué necesita Pumas en la última jornada, en un torneo donde únicamente los ocho primeros avanzan a la Liguilla y no hay Play-In.