La Jornada 17 del Apertura 2026 tendrá siete equipos disputándose los últimos tres boletos a la Liguilla. Santos Laguna, Monterrey y León ocupan actualmente los puestos de clasificación, pero Pachuca, Tijuana, Pumas y Querétaro todavía pueden desplazarlos. La fase regular terminará entre el 20 y el 22 de noviembre, sin Play-In ni una segunda oportunidad para quienes queden fuera de los ocho primeros.

Cruz Azul, América, Chivas, Toluca y Atlas ya aseguraron su contraseña para acceder a los cuartos de final. La atención estará en los clubes que llegan separados por apenas cinco puntos, con dos enfrentamientos directos que pueden modificar la tabla.

¿Qué equipos pelean los últimos tres lugares de la Liguilla?

Santos es sexto con 25 puntos y recibirá a León, octavo con 23, el sábado 21 de noviembre. Los laguneros clasifican con un empate; los esmeraldas, en cambio, asegurarían su boleto si ganan. Una derrota obligaría a ambos a revisar lo ocurrido en otras canchas, aunque Santos parte con mayor margen.

Monterrey, séptimo con 24 unidades, visitará ese mismo sábado a Pumas, que ocupa el undécimo lugar con 21. Rayados necesita solamente empatar para asegurar su clasificación. Los universitarios están obligados a ganar y ni siquiera eso les garantiza avanzar.

Pachuca y Tijuana comparten 22 puntos, pero los Tuzos aparecen arriba por diferencia de goles. Querétaro cierra el grupo de aspirantes con 20 unidades y necesita una combinación particularmente difícil.

¿Qué necesita cada equipo para clasificar en la Jornada 17?

Pachuca recibe a Toluca y Tijuana enfrenta al Atlante. Ambos necesitan ganar y esperar que León deje puntos; si empatan, sus opciones dependerán de varias derrotas y de los criterios de desempate.

Pumas debe vencer a Rayados de Monterrey y además esperar que León, Pachuca y Tijuana no ganen. Querétaro necesita derrtar a Necaxa y que pierdan León, Pachuca y Tijuana, además de que Pumas no gane. La diferencia de goles también pu

ede entrar en juego.

Los partidos decisivos se repartirán entre viernes, sábado y domingo. Querétaro jugará al cierre de la jornada, cuando ya conocerá los resultados de sus competidores.

Con solo ocho lugares disponibles, cuatro de estos siete equipos terminarán eliminados.