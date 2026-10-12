Liguilla AL MOMENTO: Así quedarían los partidos en busca del título si HOY terminara la fase regular del Apertura 2026

Con el encuentro entre Pumas y Cruz Azul, que terminó con empate a 3 goles, la fecha 11 del Torneo Apertura 2026 llegó a su fin, y ya se viene la recta final del campeonato del futbol mexicano quedando solamente 6 jornadas de la fase regular.

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Si la fase de clasificación concluyera este lunes 12 de octubre, la Fiesta Grande del futbol mexicano arrancaría en este torneo sin escalas, directo a la Liguilla, enfrentando a los primeros ocho clasificados de la tabla general en choques sin favoritos absolutos, ya que la diferencia de puntos entre el 1 y el 8, son de solamente 6 unidades.

A continuación, analizamos cómo quedarían definidos los cruces de Cuartos de Final (Ida y Vuelta) con el orden de la clasificación actual.

(1) América vs. Xolos de Tijuana (8)

El súper líder América (21 puntos) se mediría al octavo sembrado, Tijuana (15 puntos). Las Águilas cerrarían la serie en casa, en el Estadio Banorte, buscando revalidar su etiqueta de favorito y su poderío ofensivo. Por su parte, los Xolos de la frontera buscarán dar el campanazo apelando a la fortaleza en su territorio durante la ida.

(2) Toluca vs. Cruz Azul (7)

Un duelo de alta tensión entre dos gigantes con cuentas pendientes. El cuadro del Toluca (20 puntos) recibiría la vuelta en el Nemesio Díez gracias a su constancia a lo largo del torneo. En frente estará Cruz Azul (17 puntos), un rival de jerarquía y actual campeón del futbol azteca, que, pese a ingresar en el penúltimo escalón, representa una de las llaves más peligrosas e impredecibles de la fase final.

(3) Querétaro vs. Atlas (6)

La gran sorpresa del campeonato. Querétaro (20 puntos) firmaría una campaña histórica al adueñarse del tercer puesto y cerrar como local la eliminatoria. Su oponente serían los Rojinegros del Atlas (18 puntos), una escuadra acostumbrada al juego físico y a las batallas de liguilla que no cederá terreno fácil en el Estadio Jalisco.

(4) Guadalajara vs. León (5)

Un enfrentamiento sumamente parejo. Chivas (19 puntos) amarraría la ventaja de la localía para el juego de vuelta en el Estadio Akron. No obstante, el León (18 puntos) se presenta como un contendiente de cuidado en duelos de eliminación directa, prometiendo 180 minutos de máxima intensidad táctica.

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