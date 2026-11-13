Como parte de la fecha FIFA de este mes de noviembre del 2026, uno de los encuentros que podrás ver totalmente EN VIVO y GRATIS es el Jamaica vs México, partido de ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.

Palabras que reflejan compromiso, unión y el orgullo de representar a México. 🇲🇽



Rafa Márquez y Erik Lira comparten sus sensaciones y la ilusión de afrontar un nuevo desafío con un objetivo claro: ¡ir juntos por la victoria! 🙌#VocesTricolor 🎙️ @ScribeMexico



📝 Los detalles:… pic.twitter.com/yv4UT2gmAq — Selección Nacional (@miseleccionmx) November 14, 2026

El encuentro se va a disputar este sábado 14 de noviembre del 2026 y será en el National Stadium, también conocido como Independence Park, ubicado en Kingston. Esta programado para que el encuentro inice en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.

¿Cómo y dónde ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS?

El Jamaica vs México lo vas a poder ver totalmente EN VIVO y GRATIS por el canal de de Azteca 7 y en la app de Azteca Sietey la app Azteca en Vivo.

El LINK para ver el Jamaica vs México EN VIVO y GRATIS

El link para que puedas ver el Jamaica vs México totalmente EN VIVO y GRATIS es AQUÍ.

¿Quién va a narrar el Jamaica vs México?

El Jamaica vs México va a tener la narración y el analisis de todo el equipo de TV Azteca Deportes. Estarán Christian Martinoli, Luis García, Jorge Campos, Zague, Carlos ‘Warrior’ Guerrero y David Medrano para poder darte todos los detalles que necesitas.

¡Alexis Vega se adueñó de la música! 🎧😂



Hoy tocó entrenamiento con DJ incluido en la Selección Mexicana. 🇲🇽 🔥#MiSelecciónAzteca



📅 ⁣⁣⁣Sábado 14 y martes 17 de noviembre

🕚 6:50 PM/8:20 PM

📺 Azteca 7

💻 https://t.co/tF3acdTecI⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣⁣

📱APP TV Azteca pic.twitter.com/PEw4fDzsfu — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) November 14, 2026

¿Cuándo se disputa el juego de vuelta México vs Jamaica?

El encuentro de vuelta, será el martes 17 de noviembre de 2026, México vs Jamaica en el Estadio BBVA.

Un rivalidad importante para México pues es clave vencer a Jamaica en los Cuartos de Final de la CONCACAF Nations League. El encuentro tiene tanta relevancia para Rafael Márquez pues el ganador no solo avanza a las Semifinales de la competición, consigue su boleto a la Copa Oro 2027.