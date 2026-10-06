La regla de FIFA que impide a Argentina retirar la camiseta 10 de Lionel Messi

Lionel Messi cerró su historia con la Selección Argentina, pero dejó una pregunta que va mucho más allá de quién ocupará su lugar dentro de la cancha: ¿qué pasará con la camiseta número 10?

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La intención de la Asociación del Futbol Argentino de retirar el dorsal no es nueva. Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, aseguró en 2024 que cuando Messi terminara su carrera internacional nadie volvería a utilizarlo. El problema es que convertir esa promesa en realidad no depende únicamente de Argentina.

Y es que los rglamentos de las competencias organizadas por FIFA establecen las condiciones bajo las cuales deben registrarse y utilizarse los dorsales de los futbolistas. En una Copa del Mundo, los jugadores inscritos reciben números dentro del rango establecido para la plantilla y deben mantenerlos durante la competencia.

Eso provoca que retirar definitivamente el 10 resulte incompatible con las reglas de numeración utilizadas por FIFA en sus torneos.

Gracias eternas, Leo. Te vamos a amar hasta el final de nuestros días 🩵🤍🩵 https://t.co/7VVV2doDZP — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) August 31, 2026

Argentina ya intentó retirar el número 10

Curiosamente, Messi no es el primer ídolo argentino que provoca este debate.

Después del retiro de Diego Armando Maradona, Julio Grondona, entonces presidente de la AFA, buscó que el número 10 desapareciera de la Selección Argentina como homenaje al campeón del mundo en México 1986.

La propuesta llegó hasta FIFA antes del Mundial de Corea-Japón 2002. Argentina pretendía inscribir a sus futbolistas con los números del 1 al 24, dejando libre el 10. El organismo rechazó la petición porque la numeración debía cubrir los dorsales permitidos para los integrantes de la plantilla.

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Ariel Ortega terminó utilizando aquella camiseta durante el torneo. Y ahora, más de dos décadas después, la historia amenaza con repetirse. Argentina puede rservar el número 10 en determinados amistosos o realizar homenajes alrededor de la camiseta de Messi, pero retirarla de manera absoluta presenta problemas cuando participa en competiciones sometidas a reglamentos específicos de FIFA.

Así que, por extraño que resulte imaginarlo, llegará el momento en que otro futbolista argentino vuelva a ponerse la 10.