Lo querían fuera de América y ahora es uno de los mejores jugadores del Apertura 2026

En el entorno del Club América, la paciencia no siempre es la virtud más común entre los aficionados, y la exigencia de la camiseta pesó duramente durante los períodos de sequía. Henry Martín conoció de cerca ese escenario adverso, llegando a ser blanco de severas críticas e incluso señalado por un sector de la hinchada como un elemento prescindible en Coapa.

Sin embargo, la historia reciente del atacante y capitán azulcrema dio un giro drástico. A fuerza de anotaciones decisivas y un liderazgo intachable, el delantero transformó las dudas en aplausos unánimes.

La resiliencia del capitán que revirtió los abucheos de la afición del América

Superar la presión mediática y el descontento popular no es tarea sencilla en una institución de la magnitud de las Águilas. El ariete yucateco optó por responder en el único terreno donde las palabras pierden peso: dentro de la cancha.

Su evolución física y táctica le permitió consolidarse como el eje de ataque del esquema azulcrema. Con su capacidad para jugar de espaldas, fijar a los zagueros rivales y generar espacios para sus compañeros, el delantero recuperó el nivel óptimo que lo posiciona hoy entre las figuras destacadas del fútbol mexicano.

Los números de Henry Martín en el Apertura 2026 con el América

Registra 8 goles en la fase regular, destacando 2 anotaciones en el Clásico Nacional ante Chivas y un doblete clave frente a Pumas en el Clásico Capitalino.

Además, el delantero mexicano suma 4 asistencias decisivas y 2 tantos de penal contra rivales de peso como Cruz Azul y Tigres UANL, consolidándose como la gran figura rumbo a la Liguilla.