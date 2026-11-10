El récord que buscan Kane, Mbappé y Haaland quitarle a Cristiano Ronaldo tras su retiro con Portugal

El astro luso concluyó su trayectoria representando a su país fijando una marca que durante mucho tiempo pareció inalcanzable: 146 anotaciones en 234 partidos oficiales. Su legado como el máximo goleador en la historia del fútbol de selecciones masculinas establece una vara altísima para las futuras generaciones.

Sin embargo, el panorama del fútbol mundial cuenta con tres artilleros contemporáneos de jerarquía absoluta que se perfilan como los grandes candidatos a perseguir esa marca legendaria en las próximas décadas.

La amenaza de Mbappé y la voracidad de Haaland rumbo a la cima

El principal aspirante para disputar el trono que dejó el luso es Kylian Mbappé. A sus 27 años, el atacante de la Selección de Francia ya registra 52 goles con los Bleus, manteniéndose como el líder ofensivo indiscutido de su país. Su consistencia en torneos de máxima exigencia y la cantidad de años que le restan en el primer nivel lo posicionan en una ruta directa para recortar distancias frente al récord absoluto.

Por su parte, Erling Haaland sostiene un ritmo realizador sin precedentes con la Selección de Noruega. El androide nórdico acumula 45 tantos, presumiendo un promedio de gol por partido impactante. Con Noruega ganando cada vez mayor protagonismo internacional, el ritmo goleador de Haaland promete amenazar los números históricos en un plazo menor de encuentros disputados.

Harry Kane: la jerarquía del capitán inglés que no se detiene

En la nómina de perseguidores también destaca Harry Kane, el máximo referente ofensivo de la Selección de Inglaterra. El delantero acumula 74 conquistas vistiendo la camiseta de los Three Lions, una cifra que lo consagra como el máximo artillero en la historia de su país y una de las referencias más contundentes del continente europeo.

Si bien la barrera de los 146 goles de Cristiano Ronaldo representa una hazaña titánica, la regularidad de Kane, la juventud de Mbappé y la potencia desmedida de Haaland garantizan una carrera fascinante por la corona del gol internacional.