Cruz Azul recibe ocho buenas noticias antes de enfrentar a Pumas en Ciudad Universitaria

Cruz Azul volverá a la Liga MX con un plantel mucho más completo. Después de disputar la gira por Estados Unidos con varias ausencias, Joel Huiqui recuperará hasta ocho futbolistas para enfrentar a Pumas en uno de los partidos más atractivos de la Jornada 11 del Apertura 2026.

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La Fecha FIFA explica buena parte de los regresos. Erik Lira y Jeremy Márquez terminan este martes su participación con la Selección Mexicana y se espera que ambos vuelvan a trabajar en La Noria a partir del miércoles.

A ellos se suman Emmanuel Ochoa y Rogelio González, quienes estuvieron concentrados con la Selección Mexicana Sub-23 para los encuentros de preparación frente a Pachuca y Atlante.

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Kevin Mier también regresa a Cruz Azul

Kevin Mier completa el grupo de seleccionados que volverá a ponerse a disposición de Huiqui. El guardameta colombiano termina este martes su participación internacional después del encuentro de Colombia contra Perú en Miami.

Las otras tres novedades llegan desde la enfermería. Omar Campos y Amaury García habían presentado problemas musculares que provocaron que fueran preservados durante los últimos compromisos amistosos. Ambos han evolucionado favorablemente y se espera que puedan ser considerados para enfrentar a Universidad.

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El octavo regreso será Gabriel “Toro” Fernández. El delantero uruguayo tampoco realizó la gira por Estados Unidos debido a una infección bacteriana, pero ya está recuperado y podrá volver a formar parte de la convocatoria cementera.

Los ocho futbolistas que recuperaría Cruz Azul son: Erik Lira, Jeremy Márquez, Kevin Mier, Emmanuel Ochoa, Rogelio González, Omar Campos, Amaury García y Gabriel Fernández.

No todo son buenas noticias para Huiqui. José Paradela permanece bajo evaluación después de salir lesionado ante LA Galaxy, mientras Rodolfo Rotondi continúa recuperándose de una fascitis plantar y no sería arriesgado si no llega al cien por ciento.

Cruz Azul visitará a Pumas en Ciudad Universitaria con la oportunidad de recuperar terreno en el Apertura 2026 y, sobre todo, con muchas más alternativas de las que tuvo durante el parón internacional.