Club América buscará fichar a este jugador que tiene varias temporadas en su lista de deseos

El Club América tiene su lugar asegurado en la Liguilla del Apertura 2026, pero eso no le impide planificar a futuro. La directiva y el cuerpo técnico comandado por Guillermo Almada tienen las vistas puestas en el próximo torneo y en los fichajes que podrían llegar a Coapa para reforzar al equipo. En este contexto, uno de los primeros rumores recae en un jugador que sonó en varios mercados y que nunca logró ponerse la camiseta azulcrema.

Se trata de David Vázquez, futbolista que actualmente milita en el San Diego FC de la MLS. El mediocampista ofensivo estuvo cerca de jugar para el América en este semestre, ya que fue uno de los objetivos a concretar durante el mercado de verano de 2026. Sin embargo, su traspaso se terminó cayendo debido a un tema de papeles.

¿Quién es David Vázquez, el futbolista que interesa en el América?

David Vázquez es un mediocampista de 20 años que juega en el San Diego FC de la MLS. Nació el 22 de febrero de 2006 en Los Ángeles, California, y puede desempeñarse tanto por el sector derecho como por detrás del delantero. Es zurdo y cuenta con experiencia en las selecciones juveniles de Estados Unidos.

David Vazquez David Vazquez marcó doblete ante Toluca en Concachampions (Crédito: San Diego FC / X)

Su formación tuvo lugar en la academia de Philadelphia Union, a la que se incorporó en 2022. Con el segundo equipo de la institución disputó 57 partidos y marcó 10 goles antes de dar el salto al primer equipo. Posteriormente, llegó a San Diego a préstamo en julio de 2025 y el club terminó adquiriendo su pase de manera definitiva.

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Además, disputó el Mundial Sub-17 de 2023 y el Premundial Sub-20 de Concacaf de 2024 con Estados Unidos, dos experiencias internacionales que forman parte de su recorrido previo al interés del América.

David Vazquez

¿Cuál es el valor de mercado de David Vázquez?

De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt, David Vázquez tiene un valor de mercado de un millón de euros, según su última actualización del 2 de junio. El mediocampista cuenta con contrato con San Diego FC hasta diciembre de 2027, por lo que una posible llegada a Coapa requeriría un acuerdo con el conjunto estadounidense.

Sin embargo, esta cifra es una estimación y no representa un precio de venta establecido por su equipo. En caso de que el América avance por su contratación, el costo final dependerá de las condiciones que acuerden ambas directivas.