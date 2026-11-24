Dominar el área rival durante más de una década no es producto del azar. La histórica delantera estadounidense Alex Morgan, bicampeona del mundo y autora de 205 goles a lo largo de su trayectoria profesional, cimentó su explosividad física sobre una preparación rigurosa dentro y fuera del campo.
Su capacidad para acelerar en espacios reducidos, resistir noventa minutos a máxima intensidad y definir bajo presión respondió a un plan atlético integral que hoy sirve de referencia para futbolistas de todo el planeta.
Fuerza, explosividad y cardio: los puntos claves de Alex Morgan
Para sostener la potencia en cada arranque y ganar los duelos físicos frente a las defensas rivales, la preparación de la atacante combinaba sobrecarga muscular con circuitos metabólicos de alta exigencia.
En el trabajo de fuerza y estabilidad sobresalían las sentadillas clásicas y con salto, las estocadas, las flexiones, las planchas abdominales y los lanzamientos explosivos con balón medicinal (slams), complementados con vuelos en polea para fortalecer la espalda. A esto sumaba circuitos HIIT compuestos por burpees, zancadas con salto, rodillas al pecho y abdominales en bicicleta, fundamentales para retrasar la fatiga en los tramos finales de cada encuentro.
Velocidad y coordinación: la clave para ser la mejor futbolista del mundo
Más allá de la potencia en sala de pesas, el diferencial competitivo de Morgan residía en su velocidad de reacción y juego de pies. Su planificación incluía carreras por intervalos en proporción 2:1 —alternando dos minutos de zancada intensa con uno de trote suave—, pasadas progresivas y driles en escalera de coordinación enfocados en frenar y acelerar al instante.
Para trasladar ese control corporal directamente al gesto técnico, incorporaba ejercicios de equilibrio a una sola pierna realizando pases de balón con un compañero, junto con una recuperación estricta basada en descanso y nutrición balanceada. Una fórmula completa que explica por qué dejó una huella imborrable en la élite del balompié femenino.