La disciplina física se ha convertido en un sello distintivo dentro del estilo de vida de Georgina Rodríguez. La empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo sostiene una exigencia deportiva constante, al punto de entrenar prácticamente todos los días de la semana para mantener su estado de forma.

Detrás de su trabajo muscular se encuentra Soraya Álvarez, su entrenadora personal, quien dio a conocer la estructura exacta que utiliza para tonificar el tren inferior de la modelo sin descuidar la salud articular.

El primer paso en la rutina de glúteos de Georgina Rodríguez

Antes de levantar cargas exigentes, el método comienza preparando el cuerpo sin llegar al agotamiento. Esta etapa inicial incluye movilidad de cadera e isquiotibiales, combinada con puentes de glúteo (glute bridges) y trabajo con bandas elásticas (minibands).

Según detalla la especialista, despertar la musculatura cumple una función esencial: mejora la conexión entre el cerebro y el músculo, estabiliza la zona lumbar y evita que los cuádriceps o la espalda baja asuman el esfuerzo que corresponde al glúteo mayor y medio durante los levantamientos posteriores.

Los ejercicios de polea que realiza la pareja de Cristiano Ronaldo

Una vez completada la activación, la sesión avanza hacia movimientos compuestos de alta demanda mecánica. Allí destacan dos pilares indiscutidos del entrenamiento de fuerza: el hip thrust, fundamental para ganar resistencia y potencia en la extensión de cadera, y el peso muerto, clave para fortalecer toda la cadena posterior.

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Para redondear el estímulo, el plan incorpora ejercicios analíticos que aíslan la musculatura con menor desgaste articular, cerrando con trabajo en polea mediante patadas y extensiones de cadera. Este remate permite ajustar la resistencia al máximo y aportar firmeza y definición sin comprometer la técnica.