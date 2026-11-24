Las Águilas del América llegarán a esta Liguilla del futbol mexicano como uno de los principales candidatos a quedarse con el título del Apertura 2026, pues en su plantilla cuentan con elementos consagrados que podrían ser diferenciales en el terreno de juego desde los cuartos de final.

Uno de ellos es precisamente Brian Rodríguez, extremo uruguayo que, sin embargo, arribará a la Liguilla sin estar al cien por ciento de sus capacidades físicas, motivo por el cual no está de más conocer el reemplazo que América podría preparar en caso de que este no llegue en las mejores condiciones.

¿Qué jugador del América reemplazaría a Brian Rodríguez en la Liguilla?

Como sabes, Brian Rodríguez sufrió una lesión en la rodilla que le impidió cerrar de la mejor forma posible el torneo Apertura 2026, pues tuvo nulos minutos en las últimas jornadas con un América que, dicho sea de paso, tuvo pobres resultados en el campo durante su ausencia.

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En ese sentido, y considerando que los cuartos de final de ida están a la vuelta de la esquina, Guillermo Almada ya tendría en mente el reemplazo para el Rayito en caso de que este no esté disponible para el primer juego de Liguilla, mismo que será importante para los deseos azulcremas.

Se trata nada más y nada menos que de Óscar Perea, juvenil futbolista nacido en Colombia que llegó como refuerzo al América para este torneo y que, de hecho, ha dejado buenas sensaciones cuando disputa minutos como titular, motivo por el cual si Brian no está disponible seguramente el colombiano lo podrá reemplazar.

¿Qué otras opciones tiene Guillermo Almada para reemplazar a Brian Rodríguez?

Si Guillermo Almada desea tener un perfil distinto al de Óscar Perea para reemplazar al Rayito en caso de que este no tenga la disponibilidad de jugar, otra opción podría ser la de Isaías Violante, jugador mexicano que puede jugar en prácticamente todas las posiciones por las bandas.