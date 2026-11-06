Los juegos de la Jornada 16 del Apertura 2026 que transmitirá TV Azteca EN VIVO y GRATIS

La fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX llega a su punto culminante y la lucha por los boletos directos a la Liguilla no da tregua. La penúltima fecha del campeonato promete duelos llenos de dramatismo, goles y emociones al límite en cada cancha del fútbol mexicano. Para llevar toda la pasión a los hogares de la afición, TV Azteca prepara un despliegue de lujo en sus pantallas a través de Azteca 7, así como mediante el sitio web y la aplicación oficial de Azteca Deportes.

Atlante vs Santos Laguna, GRATIS por TV Azteca

La actividad de la Jornada 16 arrancará con todo el sabor del Viernes Botanero el próximo 6 de noviembre a las 9:00 PM (tiempo del centro de México). Los Potros de Hierro del Atlante recibirán a los Guerreros de Santos Laguna en un choque que promete y mucho por las aspiraciones de cada uno.

El cuadro azulgrana intentará hacer valer la fortaleza de su feudo frente a unos Guerreros caracterizados por su propuesta ofensiva e intensidad física.

Sábado de fiesta futbolera: Tigres y Cruz Azul colisionan en un choque de titanes

El plato fuerte de la cartelera llegará el sábado 7 de noviembre a las 5:00 PM. El Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza será el escenario de una auténtica batalla campal cuando los Tigres de la UANL reciban a la Máquina Celeste de Cruz Azul. Ambos planteles llegan ubicados en la parte alta de la tabla general y buscarán amarrar la ventaja de localía en la Fiesta Grande.

La escuadra felina apelará al empuje incondicional de su tribuna para imponer condiciones frente a uno de los planteles más sólidos del campeonato. Por su parte, la escuadra cementera irá por un triunfo de autoridad en territorio regio. Todo está listo para disfrutar de noventa minutos de pura adrenalina en la señal abierta de TV Azteca.