NFL en México 2026: Fecha, equipos y la historia del regreso del futbol americano al Estadio Banorte

La espera ha llegado a su fin para la apasionada afición mexicana al fútbol americano profesional. La National Football League confirmó su esperado retorno a la Ciudad de México para la temporada 2026, marcando el reencuentro de la liga con uno de sus mercados internacionales más leales y efusivos del planeta.

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El emparrillado volverá a vibrar con un choque oficial de temporada regular que promete emociones de principio a fin, consolidando la alianza histórica entre la NFL y el público azteca.

San Francisco 49ers vs Minnesota Vikings: La cita confirmada en la NFL

El esperado compromiso de la campaña regular se llevará a cabo el próximo domingo 22 de noviembre de 2026. Los encargados de encender la pradera serán dos contendientes de peso de la Conferencia Nacional: los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings a partir de las 7:20PM CDMX.

El duelo colocará frente a frente a una de las franquicias con mayor arraigo y tradición en territorio mexicano, como los 49ers, ante un conjunto de los Vikings caracterizado por su explosividad ofensiva. El choque promete un marco pletórico en las tribunas, con miles de aficionados vestidos con los colores de ambos planteles.

🤩 ¡Siempre estuvimos aquí! 🏈🇲🇽 Nos vemos el 22 de noviembre en el Estadio Banorte 🏟️ https://t.co/VXESEQXrR0 — NFL México (@nflmx) November 5, 2026

El Estadio Banorte se viste de gala para recibir la fiesta de la NFL

La gran novedad de esta edición radicará en la sede del encuentro. El Estadio Banorte en la Ciudad de México abrirá sus puertas para albergar la logística y el espectáculo del NFL Mexico City Game 2026, adaptando sus instalaciones bajo las normativas más estrictas de la liga estadounidense.

El recinto capitalino garantizará una experiencia de primer nivel tanto para los planteles profesionales como para los asistentes. El retorno de la NFL a suelo mexicano reafirma la posición del país como un destino clave dentro de la gira internacional del deporte de los tacles.