Los equipos con más integrantes en el Salón de la Fama de la NFL: Las franquicias que construyeron la historia

El Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional (Pro Football Hall of Fame NFL), ubicado en Canton, Ohio, resguarda el templo sagrado donde descansan los bustos de bronce de los más grandes referentes del deporte. A lo largo de más de un siglo de competición en la NFL, la entrada a este selecto grupo representa el reconocimiento definitivo para jugadores, entrenadores y directivos. Sin embargo, no todas las organizaciones han aportado la misma cantidad de leyendas al Olimpo. Existen franquicias pioneras e históricas que han dominado los registros de entronizados gracias a sus épocas de oro y dinastías inolvidables.

NFL: El dominio histórico de las franquicias fundadoras de la liga

En la cima absoluta de esta clasificación se ubican los Chicago Bears, la histórica franquicia de los “Monstruos del Midway”, liderando a toda la liga con más de 39 integrantes en Canton. Iconos de la talla de Walter Payton, Mike Ditka, Dick Butkus y el legendario fundador George Halas encabezan una lista dorada que cimentó las bases del fútbol americano profesional. La profunda tradición defensiva y la longevidad del club de Illinois le han permitido mantener el primer puesto histórico desde la creación del recinto.

En el segundo peldaño emergen los Green Bay Packers, acumulando más de 34 inmortales en sus vitrinas institucionales. Desde los tiempos dorados de Vince Lombardi y Bart Starr hasta la era moderna de pasadores legendarios como Brett Favre, la escuadra de Wisconsin representa la cuna competitiva del trofeo Vince Lombardi. El podio lo completan los Los Angeles Rams con 33 miembros, abarcando sus distintas etapas históricas en Cleveland, St. Louis y la Costa Oeste.

love a good hard count https://t.co/O0CMu1SGg7 — NFL (@NFL) November 6, 2026

Empate multitudinario en la persecución por la grandeza en la NFL

Por detrás de los tres líderes se genera un intenso empate entre franquicias de enorme arraigo popular que acumulan 32 miembros en el recinto inmortal. Los Dallas Cowboys, los Pittsburgh Steelers, los New York Giants y los Washington Commanders comparten este privilegiado escalón de la historia. Nombres contemporáneos y leyendas como Emmitt Smith, Troy Polamalu, Lawrence Taylor y Darrell Green reflejan el impacto de estas marcas en la cultura deportiva.

Apenas un escalón más abajo se ubican instituciones de gran tradición ganadora como los San Francisco 49ers y Las Vegas Raiders, rondando las 30 inmortalizaciones. La constante evaluación de exjugadores asegura que esta lista continúe modificándose año tras año con la llegada de nuevos candidatos. El legado de estas organizaciones garantiza que la memoria de sus máximos ídolos permanezca viva para las futuras generaciones de aficionados.