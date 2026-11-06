¿Por qué los jugadores de la NFL usan números diferentes? Las reglas que determinan cada jersey

Los números de los jerseys de la NFL forman parte de la identidad de sus jugadores, pero su elección debe cumplir con ciertas condiciones. Aunque algunos aficionados los relacionan con una cábala o un homenaje, la liga establece rangos específicos según la posición que ocupa cada deportista.

Este sistema ayuda a los árbitros a identificar las funciones de los jugadores y verificar su ubicación antes de cada jugada. Sin embargo, las modificaciones de los últimos años ampliaron las opciones y explican por qué ahora es habitual ver a receptores y defensivos con números de un solo dígito.

¿Qué números pueden usar los jugadores de la NFL según su posición?

La Regla 5, sección 1, artículo 2 del reglamento de la NFL establece la distribución de los dorsales. Para la temporada 2026, los rangos permitidos son los siguientes:

Quarterbacks: 0 al 19

Pateadores y despejadores: 0 al 49 y 90 al 99

Cornerbacks y safeties: 0 al 49

Corredores, fullbacks, alas cerradas, H-backs y receptores: 0 al 49 y 80 al 89

Linieros ofensivos: 50 al 79

Linieros defensivos: 50 al 79 y 90 al 99

Linebackers: 0 al 59 y 90 al 99

De esta manera, un quarterback puede portar el número 12, pero no el 80. En cambio, un receptor tiene permitido elegir tanto el 1 como el 88, siempre dentro de las opciones disponibles de su equipo.

NFL Números de la NFL y sus reglas (Foto: NFL)

¿Por qué algunos jugadores deben reportarse como receptores elegibles?

La numeración también interviene al identificar quién puede recibir un pase hacia adelante. No obstante, llevar un dorsal autorizado para receptores no garantiza esa posibilidad: la ubicación del jugador al momento del snap también cuenta.

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Aquí aparece una excepción que suele escucharse durante las transmisiones. Un liniero con número de jugador no elegible puede reportarse ante el árbitro para actuar como receptor elegible. El oficial debe avisar a la defensiva y el jugador debe alinearse correctamente.

Por eso, cuando se anuncia que un futbolista “se reporta como elegible”, se está comunicando un cambio en su condición para esa jugada.

¿Desde cuándo se permite usar el número 0 en la NFL?

La NFL amplió sus opciones de numeración en 2021, cuando aprobó una propuesta de Kansas City que permitió a más posiciones utilizar números de un dígito. Uno de los motivos fue la escasez de dorsales disponibles tras la expansión de los equipos de prácticas.

NFL Desde cuándo se utiliza el número cero en la NFL (Foto: NFL)

Posteriormente, el 28 de marzo de 2023, los propietarios aprobaron una propuesta de Philadelphia que incorporó el número 0. Sin embargo, este dorsal sigue fuera de los rangos autorizados para los linieros ofensivos y defensivos.

En pretemporada existen excepciones temporales, incluidas duplicaciones de números por el tamaño de los planteles. Para la temporada regular y los playoffs, los equipos deben ajustarse a la distribución reglamentaria.