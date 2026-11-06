Los porteros que México tendrá DISPONIBLES para el 2027, tras el retiro de Guillermo Ochoa

El fútbol mexicano ha comenzado oficialmente una etapa de transición histórica en su valla. Tras el retiro definitivo de Guillermo Ochoa del seleccionado nacional al término del ciclo mundialista de 2026, la portería de la Selección Mexicana abre sus puertas a un esperado relevo generacional. El año 2027 pondrá a prueba la solidez de los guardametas aztecas para asumir el liderazgo en los torneos oficiales de la CONCACAF.

Afortunadamente para el cuerpo técnico que comanda Rafa Márquez, el abanico de opciones bajo los tres palos combina juventud, experiencia en finales y proyección europea. A continuación, repasamos a los principales candidatos para adueñarse del arco nacional.

Malagón, la primera opción en la portería de la Selección Mexicana

La principal carta de garantía para el arco azteca la encabeza Luis Malagón. Sin embargo aún debe recuperarse por completo de la lesión que lo dejó afuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 previo al comienzo de la misma. Su capacidad para responder en momentos de máxima presión lo posiciona como el candidato natural para asumir la titularidad indiscutida.

A la par de Malagón, Raúl “Tala” Rangel ha demostrado un crecimiento meteórico custodiando la meta del Guadalajara y a su vez asumiendo un rol clave durante la última justa mundialista. Asimismo, la figura de Carlos Acevedo se mantiene como una opción sumamente confiable; el guardameta de Santos Laguna conserva los reflejos felinos y el liderazgo necesarios para pelear un puesto en la convocatoria final.

Alex Padilla, la joya que asoma para el arco de México en 2027

La gran joya internacional del relevo generacional en la cabaña azteca es Alex Padilla. El joven guardameta, con valiosos minutos de rodaje en el balompié español con el Athletic Club, representa el perfil moderno de portero de alta competencia. Su pulida técnica con los pies y su compostura táctica le otorgan un valor agregado diferencial frente a la competencia interna.

El horizonte de la portería mexicana de cara al 2027 luce sumamente protegido. La combinación entre la madurez de Malagón, la consistencia del Tala Rangel, el recorrido de Acevedo y el potencial de Padilla garantiza una disputa sana por el puesto. El recambio generacional en el arco es una realidad palpable que da tranquilidad a toda la afición azteca.