Mientras en los estadios de México te cobran el estacionamiento y el refresco hasta en 140 pesos, en el estadio Gillette de Estados Unidos te pagan 1000 pesos si tardas 70 minutos en salir del estacionamiento y tiene centro comercial

En el Gillette Stadium, casa de los New England Patriots, quedarse atrapado en el estacionamiento después de un partido puede convertirse en un buen negocio. La administración del inmueble ofrece 50 dólares, cerca de 1000 pesos mexicanos, a los aficionados que acepten esperar 75 minutos después del fin del partidos y antes de retirar su automóvil. La estrategia tiene un objetivo que es distribuir la salida de miles de vehículos y reducir los congestionamientos que se forman alrededor del estadio.

El programa se llama Be Paid to Park y está disponible para todos los partidos de local de los Patriots en la temporada 2026 de la NFL. No es necesario pagar por adelantado ni reservar un espacio. Los aficionados deben estacionarse en los lotes 45 o 55B, identificados como zonas de salida retrasada, y permanecer ahí hasta que transcurran los 75 minutos posteriores al encuentro.

Cada automóvil recibe una tarjeta de regalo Visa por 50 dólares. El beneficio se entrega al conductor y puede utilizarse en cualquier establecimiento que acepte ese medio de pago, incluso dentro del propio estadio. La recompensa se otorga por vehículo, no por persona, y puede repetirse en cada partido en el que se utilice el programa.

Hay una condición importante. Los estacionamientos destinados a esta modalidad dejan de recibir vehículos 30 minutos después del inicio del partido. Quienes llegan más tarde deben buscar otra alternativa.

La iniciativa responde a un problema conocido por quienes asisten a los encuentros en Foxborough, Massachusetts. Una sola carretera principal, la Route 1, conecta el estadio con las autopistas interestatales 95 y 495. Cuando termina un partido, miles de automóviles intentan utilizar prácticamente las mismas salidas. Distribuir los horarios de partida ayuda a reducir la presión sobre esa vía.

Los Patriots comenzaron a experimentar con estacionamientos de salida retrasada en 2018, inicialmente con espacios gratuitos. De acuerdo con información publicada por Sports Business Journal, alrededor de mil vehículos por partido llegaron a utilizar aquella modalidad. En 2023, la organización incorporó el incentivo económico para aumentar su participación.

El estacionamiento gratuito también forma parte de la experiencia. Gillette Stadium ofrece espacios generales sin costo para los aficionados con boleto, en terrenos ubicados al otro lado de la Route 1.

Patriot Place, un centro comercial junto al estadio

La espera tampoco significa quedarse sentado dentro del automóvil durante más de una hora. Junto al Gillette Stadium se encuentra Patriot Place, un complejo de más de 139 mil metros cuadrados dedicado a tiendas, restaurantes y entretenimiento.

El lugar cuenta con comercios, salas de cine, hoteles y establecimientos gastronómicos. Es decir, los aficionados tienen alternativas para aprovechar el tiempo mientras disminuye la concentración de vehículos en las salidas del estadio.

Estadio Banorte: estacionarse puede costar mil pesos

La experiencia contrasta con lo que sucede en el Estadio Banorte, antiguo Estadio Azteca, donde el estacionamiento puede alcanzar los mil pesos por automóvil durante los partidos.

La tarifa anunciada para 2026 establece un costo de 450 pesos si el espacio se compra anticipadamente mediante Fanki. Sin embargo, el precio puede subir hasta mil pesos el mismo día del evento, siempre que todavía existan lugares disponibles. La diferencia entre ambas modalidades es de 550 pesos.

La cuenta tampoco termina cuando el aficionado cruza los accesos. Dentro del estadio, un refresco cuesta 120 pesos, el mismo precio que otros refrescos de sabor. Una cerveza Corona alcanza los 200 pesos y una michelada llega a 280.