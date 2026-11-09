Los Jacksonville Jaguars dejaron de pensar en lo que podrían construir en los próximos drafts. Ahora quieren saber hasta dónde pueden llegar con el equipo que tienen. La diferencia se mide en selecciones colegiales, millones de dólares y tres nombres que pueden cambiar el rostro de su defensiva.

En cuestión de horas, la franquicia de Florida aceleró en el mercado de cambios de la NFL. Primero acordó la adquisición del safety Jessie Bates III, procedente de los Atlanta Falcons. Después cerró negociaciones para incorporar al tackle defensivo Jordan Davis, de los Philadelphia Eagles, y también consiguió a Davon Godchaux, quien llega desde los New Orleans Saints.

Jacksonville está comprando experiencia y fortaleza en una zona del campo que puede decidir partidos en noviembre, diciembre y, si sus planes funcionan, durante los playoffs de la National Football League.

Jaguars contrata a Jordan Davis

Los Jaguars entregarán una selección de primera ronda del Draft de 2027 y otra de segunda ronda de 2029 por el tackle de 26 años, elegido en la primera ronda de 2022 por Filadelfia. Davis ha sido titular en los nueve encuentros de los Eagles esta temporada y acumula 9.5 capturas en su carrera.

En marzo firmó una extensión de contrato por tres años y 78 millones de dólares. Jacksonville apuesta por un defensor que combina tamaño, capacidad para cerrar espacios por tierra y presencia en el centro de la línea. Su incorporación todavía está sujeta al examen médico.

NFL: New York Giants at Philadelphia Eagles Jordan Davies (izq) llega para reforzar la defensa de los Jaguars. (Eric Hartline/IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

La llegada de Davon Godchaux añade profundidad. El tackle defensivo fue adquirido a cambio de una selección condicional de sexta ronda, que podría corresponder al Draft de 2027 o al de 2028, dependiendo de ciertas condiciones.

Bates completa una inversión que también alcanza a la secundaria. Su experiencia como uno de los safeties destacados de la NFL le ofrece a Jacksonville otra pieza para construir una defensa con aspiraciones mayores.

El mercado de cambios tiene una fecha de caducidad, pero los Jaguars decidieron no esperar a conocer sus posibilidades al final de la temporada. Prefirieron utilizar parte de sus recursos futuros para fortalecer un equipo que ya despertó expectativas.

Jessie Bates (3) directing traffic pre-snap and then triggering on the throw to voided space and punching the ball out to force the incompletion pic.twitter.com/QNlXeolTYL — Anthony Cover 1 (@Pro__Ant) November 9, 2026

Las apuestas también colocan a Jacksonville entre los candidatos

El cambio de percepción alrededor de Jacksonville tiene un indicador contundente. Antes de comenzar la campaña, los Jaguars aparecían con momios de +3500 para ganar el Super Bowl LXI. Ahora cotizan en +800.

Solamente los Buffalo Bills y los San Francisco 49ers tienen mejores probabilidades en el mercado de apuestas mencionado. La diferencia refleja cuánto ha cambiado la valoración del equipo desde el comienzo de la temporada.

Los Jaguars todavía tienen que convertir sus incorporaciones en resultados dentro del campo. Bates, Davis y Godchaux no garantizan un boleto al Super Bowl, pero sí representan una declaración de intenciones.