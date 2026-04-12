Patriotas de Nueva Inglaterra, ¿el equipo más perdedor de la NFL? El dato que lo comprueba

Estamos a unos meses para que comience una nueva temporada de la NFL, misma que se espera sea de las más entretenidas y reñidas debido al nivel que las escuadras esperan mostrar en el emparrillado, destacando lo que ocurrirá en la Conferencia Americana con los Patriotas de Nueva Inglaterra.

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Nueva Inglaterra sorprendió a propios y extraños luego de llegar al Super Bowl 2026 al confirmarse como el mejor equipo de la Americana, regresando, con ello, al nivel que alguna mes mostraron en la era Tom Brady. En ese sentido, ¿sabías que los Patriotas son el equipo más perdedor de la NFL?

¿Los Patriotas de Nueva Inglaterra son el equipo más perdedor de la NFL?

Los Patriotas de Nueva Inglaterra destacan para bien y para mal dentro de la historia de la NFL desde la instauración del Super Bowl. Y es que, en el apartado positivo, el conjunto antes mencionado es considerado uno de los más ganadores al sumar un total de 6 anillos de Super Bowl.

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Tristemente para su causa, no todo puede ser miel sobre hojuelas. Nueva Inglaterra es junto con los Steelers el equipo más ganador de la NFL; sin embargo, también es el más perdedor en la historia de este deporte al sumar un total de seis subcampeonatos; es decir, la mitad de las veces que ha llegado a este juego.

Sus primeros dos némesis fueron los Osos de Chicago y los Empacadores de Green Bay. Después de sumar tres títulos de Super Bowl, volvieron a caer ante los Gigantes de Nueva York un par de veces para posteriormente hacer lo mismo ante las Águilas de Filadelfia. Finalmente, el último clavo llegó hace unos meses, cuando los Patriotas cayeron ante los Halcones Marinos de Seattle.

¿Nueva Inglaterra es favorito para llegar a un nuevo Super Bowl?

La respuesta rápida es sí. La temporada pasada sorprendieron al llegar a estas instancias; sin embargo, con un equipo más consolidado es posible que puedan sorprender una vez más, aunque para ello deberán enfrentarse a escuadras de categoría en la Americana como Buffalo o Baltimore.