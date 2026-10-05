¡Es insólito! Revelan el motivo por el que Gonzalo Piovi no salió de Cruz Azul

Gonzalo Piovi se ha convertido en uno de los jugadores más importantes que Cruz Azul ha fichado en los últimos años, pues el argentino fue fundamental en la consigna de los títulos de la Concachampions y el Clausura 2026 que el club registró en los últimos dos años.

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Sin embargo, tras haber superado la barrera de los 30 años de edad, el central por izquierda comenzó a llamar la atención de otros equipos fuera de la Liga BBVA MX. Ante ello, es preciso que conozcas la razón por la que Gonzalo Piovi todavía no ha salido de Cruz Azul.

¿Por qué Gonzalo Piovi aún sigue en Cruz Azul pese al interés de otros clubes?

Fue durante el semestre pasado que Gonzalo Piovi estuvo muy cerca de dejar Cruz Azul para llegar al Inter Miami de Lionel Messi, equipo con el que los celestes se enfrentaron hace unos días en la Campeones Cup y que es uno de los más importantes en la actualidad para la MLS.

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En primera instancia se habló de que la razón de su no llegada al Inter Miami derivaba de una escala salarial de la MLS que impedía su arribo al club para evitar la alteración del esquema en el balompié norteamericano; sin embargo, recientemente se supo otra razón de peso.

De acuerdo con información de Carlos Ponce de León, el traspaso estaba cerrado; sin embargo, Cruz Azul no había aceptado el esquema de pago de parte del Inter Miami, el cual buscaba pagar el total del traspaso en un lapso de cuatro años a cambio de cinco millones de dólares, hecho que no derivó en una buena negociación entre ambos.

¿Cuáles son los números de Gonzalo Piovi en Cruz Azul?

A pesar de la última lesión que tuvo, y que lo alejó de las canchas durante aproximadamente un mes, Gonzalo Piovi ha sumado mucha regularidad en Cruz Azul, equipo al que llegó en enero del 2024 y en donde acumula una anotación y siete pases a gol en 123 compromisos disputados hasta ahora.