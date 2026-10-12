Ocho segundos de pesadilla en Londres, invictos con aroma a México y récords históricos de Aaron Rodgers: lo que dejó la Semana 5 de la NFL 2026; resultados

Filadelfia ya tenía la victoria en las manos. Jake Elliott acababa de conectar un gol de campo de 48 yardas y los Eagles ganaban 17-16 con ocho segundos por jugar. Era el tipo de desenlace que permite a un equipo salir de una tarde incómoda con una explicación sencilla al conseguir un triunfo jugando feo.

Entonces apareció Ameer Abdullah. El corredor de Jacksonville devolvió la patada de salida 53 yardas y dejó a los Jaguars con una última oportunidad. Cam Little caminó hacia el balón, tomó distancia y convirtió un gol de campo de 57 yardas cuando el reloj expiraba. Jacksonville ganó 19-17 en Londres y transformó los últimos segundos en una escena difícil de olvidar. Por primera vez en la era del Super Bowl, los dos equipos habían anotado puntos que les daban la ventaja en los últimos 10 segundos del último cuarto.

Filadelfia no perdió solamente un partido. Encadenó su tercera derrota y volvió a dejar preguntas sobre un equipo que llegó a la temporada con aspiraciones de repetir como campeón. La decisión de Nick Sirianni de permitir la patada de salida con ocho segundos por jugar quedó atrapada entre dos imágenes, la de Elliott celebrando una ventaja que parecía definitiva y la de Little levantando los brazos después de borrar esa ventaja de un golpe.

La derrota también escondió una señal menos vistosa, pero relevante. Jacksonville ha limitado a sus rivales a menos de 40 yardas terrestres por jugador en cada uno de sus primeros cinco partidos. Contra los Eagles permitió apenas 22 yardas por tierra, después de conceder 23 en la semana anterior. Su defensa está construyendo una identidad que no depende de una jugada afortunada al final.

What was the best touchdown of the day? 👀 @FanDuel https://t.co/WFELfYIXGX — NFL (@NFL) October 12, 2026

San Francisco no necesita partidos cómodos para seguir invicto

Los 49ers también tuvieron que sobrevivir a un final de nervios. En Seattle, derrotaron 32-29 a los Seahawks en un partido con intensidad de postemporada, errores costosos y jugadas que cambiaron el rumbo en más de una ocasión. San Francisco mejoró a 5-0 y confirmó que su arranque no depende de una sola clase de partido. Puede dominar, pero también resistir cuando el encuentro se convierte en una pelea de golpes.

Los 49ers y los Vikings conservaron sus récords perfectos y se acercan a una temporada en la que su enfrentamiento en la Ciudad de México, previsto para noviembre, podría llegar cargado de implicaciones en la Conferencia Nacional. Todavía falta mucho calendario para convertirlo en una final anticipada, pero ambos equipos están reuniendo argumentos para que ese duelo importe.

Brock Purdy TD passes by game this season: 3 2 4 2 2 https://t.co/B7LzV7NpUh — NFL (@NFL) October 11, 2026

Minnesota derrotó 23-13 a Nueva Orleans y volvió a apoyarse en una defensa que incomoda al quarterback rival. Su tasa de presión alcanzó 47.8 por ciento, la segunda más alta registrada hasta la Semana 5 desde que Next Gen Stats comenzó a medir ese indicador en 2018. La cifra describe una defensa capaz de alterar el plan ofensivo antes de que las jugadas se desarrollen.

En la NFC Norte Green Bay venció 31-7 a Chicago y se sumó a una división en la que los cuatro equipos tienen marca ganadora. En octubre, esa paridad significa algo más que un standing apretado ya que ningún contendiente puede permitirse regalar semanas mientras sus rivales directos siguen sumando.

Aaron Rodgers convirtió una victoria en una página de historiaPittsburgh necesitaba algo más que una buena tarde de Aaron Rodgers. Necesitaba una ofensiva capaz de castigar a Indianápolis cuando aparecieran los espacios. La encontró en Jaylen Warren, quien acumuló 188 yardas desde la línea de golpeo y anotó dos touchdowns en la victoria de los Steelers por 34-22.

Warren produjo dos jugadas que cambiaron el partido, una recepción de touchdown de 80 yardas y una carrera anotadora de 50. Se convirtió en el primer jugador en 40 temporadas en conseguir ambos tipos de anotación en un mismo encuentro. Rodgers aportó tres pases de touchdown, incluido uno de 80 yardas, y extendió una carrera que continúa creciendo en los libros de récords.

Al contabilizar temporada regular y playoffs, Rodgers llegó a 582 pases de touchdown y superó los 579 de Peyton Manning. Sólo Tom Brady y Drew Brees permanecen por encima de él. También alcanzó 166 victorias en temporada regular, una más que Ben Roethlisberger, y sumó otro registro a una carrera que ha atravesado distintas generaciones de la NFL.

8️⃣0️⃣ YARDS TO THE HOUSE @Nunless2 https://t.co/veiSAV9F4M — Pittsburgh Steelers (@steelers) October 11, 2026

Indianápolis produjo yardas y oportunidades, pero no convirtió suficientes posesiones en touchdowns. Los Steelers fueron más dañinos cuando encontraron espacio y transformaron dos jugadas explosivas de Warren en una diferencia que los Colts no pudieron remontar.

Joe Burrow encontró la precisión que Cincinnati necesitabaEn Miami, Joe Burrow lanzó cuatro pases de touchdown sin intercepciones y guio a Cincinnati a una victoria de 31-24. Completó 23 de 32 envíos para 190 yardas y encontró a Ja’Marr Chase en una anotación de 45 yardas. No necesitó una producción aérea extraordinaria en volumen. Necesitó elegir bien los momentos y castigar los errores.

Burrow alcanzó 31 partidos con al menos tres pases de touchdown en sus primeras siete temporadas, una cifra que lo coloca por encima de Brett Favre y Dak Prescott en esa categoría. Chase, por su parte, se convirtió en uno de los cinco jugadores menores de 27 años con al menos 20 recepciones de touchdown de 40 yardas o más, junto a nombres como Randy Moss y Jerry Rice.

Nueva Inglaterra también encontró una tarde para recordar. Drake Maye lanzó para 374 yardas y cuatro touchdowns, no sufrió intercepciones y agregó una anotación por tierra en el triunfo de los Patriots por 45-17 sobre Las Vegas. Con 24 años y 42 días, se convirtió en el jugador más joven en reunir al menos 350 yardas por pase, cuatro touchdowns aéreos, un índice de pasador de 150 o más y un touchdown terrestre en un mismo partido.

Jahmyr Gibbs rebasó una marca que pertenecía a Barry SandersDetroit venció 45-21 a Arizona con una ofensiva que encontró puntos por distintas vías. Jared Goff lanzó tres pases de touchdown sin intercepciones y Jahmyr Gibbs terminó con 207 yardas totales, incluidas 151 por tierra, además de dos touchdowns terrestres.

Gibbs, de 24 años, llegó a 58 touchdowns desde la línea de golpeo y superó los 57 de Barry Sanders como el jugador menor de 25 años con más anotaciones de ese tipo en la historia de la NFL. La comparación no es menor en una franquicia cuya memoria ofensiva todavía tiene en Sanders a una de sus figuras más veneradas.

Goff también tuvo una tarde eficiente, pero Gibbs convirtió la victoria en una marca histórica. Su producción no se limita a correr con el balón: puede lastimar a una defensa entre los tackles, encontrar el borde o aparecer como receptor. Esa versatilidad multiplica las decisiones que debe tomar el rival y ayuda a explicar por qué Detroit pudo construir una ventaja amplia.

Las derrotas que empiezan a parecer problemas estructurales

La Semana 5 también dejó equipos con preguntas urgentes. Tennessee no anotó touchdowns y perdió 26-3 ante Houston, que consiguió su primera victoria de la temporada.

Los Chargers, por su parte, desperdiciaron una ventaja y cayeron 23-17 ante Denver. Los Broncos remontaron en el último cuarto y aprovecharon dos pérdidas de balón de Justin Herbert. El resultado mantuvo a Los Ángeles sin victorias y dio a Denver una victoria construida desde la defensa y la capacidad de aprovechar los errores ajenos.

Los Jets vencieron 17-12 a Cleveland con tres capturas del novato David Bailey, mientras los Giants y Washington empataron 27-27 en un partido que llegó al tiempo extra. Green Bay, entretanto, no tuvo piedad de Chicago y ganó 31-7.

El quinto domingo de la temporara repartió historias distintas, pero todas apuntan a la misma exigencia. En la NFL, una ventaja puede desaparecer en ocho segundos, una carrera invicta puede sobrevivir a un partido caótico y una temporada puede empezar a torcerse antes de que llegue la mitad del calendario.

THE EAGLES WERE UP 1 WITH 8 SECONDS LEFT AND LOST 😭 https://t.co/8O3kmCYg4A — BrickCenter (@BrickCenter_) October 11, 2026

Resultados Semana 5

Philadelphia 17-19 Jacksonville

NY Giants 27-27 Washington (TE)

Cleveland 12-17 NY Jets

Indianapolis 22-34 Pittsburgh

Houston 26-3 Tennessee

Minnesota 23-13 New Orleans

Las Vegas 17-45 New England

Cincinnati 31-24 Miami

Chicago 7-31 Green Bay

Denver 23-17 LA Chargers

Detroit 45-21 Arizona

San Francisco 32-29 Seattle

Lunes por la Noche