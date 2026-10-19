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Los Eagles se derrumban en la NFL: una crisis que Philadelphia no vivía desde hace seis años

Philadelphia Eagles sufrió su cuarta derrota consecutiva ante Carolina Panthers y enfrenta una crisis ofensiva que se agrava con la ausencia de Jalen Hurts.

El linebacker de los Carolina Panthers, Devin Lloyd (55), derriba al quarterback de los Philadelphia Eagles, Tanner McKee (16), durante el tercer cuarto en el Lincoln Financial Field.
El linebacker de los Carolina Panthers, Devin Lloyd (55), derriba al quarterback de los Philadelphia Eagles, Tanner McKee (16), durante el tercer cuarto en el Lincoln Financial Field.|Bill Streicher/IMAGN IMAGES via Reuters Connect

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Los Philadelphia Eagles atraviesan su peor racha de resultados en seis años. Este domingo 18 de octubre, el equipo dirigido por Nick Sirianni cayó 25-14 frente a Carolina Panthers y acumuló cuatro derrotas consecutivas por primera vez desde 2020, una situación que comienza a comprometer sus aspiraciones en la temporada 2026 de la NFL.

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Philadelphia había comenzado la campaña con dos victorias, pero desde entonces no ha vuelto a ganar. Ahora tiene marca de 2-4 y enfrenta un problema adicional: la ausencia de Jalen Hurts, quien fue colocado en la lista de lesionados debido a un coágulo sanguíneo superficial en la pantorrilla.

Sin su quarterback titular, los Eagles recurrieron a Tanner McKee, pero el cambio no consiguió solucionar los problemas de una ofensiva que continúa lejos de su mejor nivel.

¿Qué está pasando con los Philadelphia Eagles en la NFL?

La derrota contra Carolina dejó cifras preocupantes. Philadelphia consiguió apenas 222 yardas totales, registró 17 primeros y diez y tuvo que despejar en ocho ocasiones.

McKee completó 26 de 45 pases para 215 yardas y un touchdown, pero recibió tres capturas y tuvo dificultades para sostener las series ofensivas.

Los Eagles despejaron en sus prmeras cinco posesiones y llegaron al descanso perdiendo 10-7. En el último cuarto, un pase de anotación de McKee a DeVonta Smith los acercó 19-14, pero un despeje bloqueado permitió que Carolina recuperara el balón en territorio favorable y sentenciara el encuentro.

Bryce Young terminó con 281 yardas y dos pases de touchdown, ambos para Tommy Tremble, mientras que Chuba Hubbard sumó 120 yardas terrestres.

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¿Cuántos partidos se perderá Jalen Hurts con Philadelphia?

El panorama es especialmente complicado porque Hurts permanecerá fuera durante al menos cuatro partidos después de ingresar a la lista de lesionados.

La ausencia del quarterback coincide con otros problemas físicos dentro de la plantilla. Saquon Barkley tampoco estuvo disponible ante Carolina, mientras que las lesiones han reducido las alternativas en el juego terrestre.

La siguiente prueba será especialmente importante: Philadelphia recibirá a Dallas Cowboys el lunes 26 de octubre, en un enfrentamiento divisional que podría aumentar la presión sobre Sirianni.

Los Eagles todavía tienen margen para recuperarse, pero el problema ya no puede atribuirse únicamente a la ausencia de Hurts. La falta de producción ofensiva y los errores en equipos especiales también están costando partidos.

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