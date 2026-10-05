NFL HOY lunes 5 de octubre 2026: partido y horario de la Semana 4 de la temporada 2026

Este lunes 5 de octubre 2026 culmina la Semana 4 de la temporada 2026 con el encuentro entre New Orleans Saints recibiendo a Atlanta Falcons en el legendario Caesars Superdome.

Los dos equipos llegan a este compromiso necesitados de triunfo ya que tienen un registro idéntico de 1 victoria y 2 derrotas, por lo que el liderato y el orgullo de la NFC Sur están completamente en juego. El ganador de este duelo alcanzará a Carolina Panthers (2-2) en el liderato de la división:

¿Cómo llegan New Orleans Saints y Atlanta Falcons s este partido?

New Orleans Saints: El cuadro local ha mostrado una ofensiva explosiva pero endeble en defensa bajo los controles. Promedian 27.0 puntos a favor por encuentro, comandados por un juego aéreo que genera dividendos con Tyler Shough acumulando ya más de 900 yardas en el arranque, aunque defensivamente permiten 27.7 unidades por juego.

Atlanta Falcons: La escuadra de Georgia ha batallado para encontrar consistencia en el departamento de puntos, registrando una media de 17.0 tantos por partido, anclados fuertemente en el talento terrestre de Bijan Robinson (quien suma 349 yardas por tierra). No obstante, su defensiva ha mantenido los marcadores más cerrados, permitiendo solo 22.7 puntos por juego.

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¿Cuáles son los duelos a seguir?

Bijan Robinson vs. Línea defensiva de los Saints: La vía terrestre de los Falcons es el motor indiscutible de su ataque. Si Atlanta logra establecer el ritmo con Robinson, controlarán el reloj y silenciarán el imponente recinto de Nueva Orleans.

El brazo de Tyler Shough vs. la secundaria de Atlanta: Con hombres peligrosos como Drake London del lado visitante cubriendo las rutas principales y la artillería local buscando conectar con sus receptores abiertos, la batalla aérea dictará qué ofensiva logra destrabar un encuentro que presupone máxima tensión táctica.

