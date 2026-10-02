NFL: Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns EN VIVO | ver GRATIS resultado de transmisión HOY jueves en el inicio de la Semana 4; marcador online de Thursday Night Football

Los Pittsburgh Steelers y los Cleveland Browns abren la Semana 4 de la NFL en el Huntington Bank Field. Este enfrentamiento de la AFC Norte reúne a dos rivales divisionales que llegan a este compromiso con un registro idéntico de dos victorias y una derrota (2-1) tras asegurar triunfos en sus respectivos partidos de la jornada anterior.

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Los Pittsburgh Steelers se presentan tras vencer 30-27 a los Cincinnati Bengals en la Semana 3. El quarterback Aaron Rodgers lideró la ofensiva con 292 yardas por pase, tres touchdowns y una intercepción, conectando en la zona de anotación con Roman Wilson y DK Metcalf. El ataque terrestre fue comandado por Jaylen Warren, quien sumó 127 yardas en 17 acarreos, mientras que en la defensiva, el apoyador Patrick Queen registró 13 tacleadas combinadas.

Por su parte, los Cleveland Browns llegan con una victoria de 21-18 sobre los Carolina Panthers. El quarterback Deshaun Watson contabilizó 144 yardas aéreas y dos pases de anotación, ambos asegurados por el ala cerrada Harold Fannin Jr., además de sumar 45 yardas terrestres personales. El novato Quinshon Judkins aportó 70 yardas en 18 acarreos, y en la línea defensiva destacó Mason Graham con dos capturas de quarterback (sacks) y tres tacleadas para pérdida de yardaje.

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¿Dónde mirar en vivo Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns?

Podrás mirar en vivo la cobertura que traemos para ti en directo del Pittsburgh Steelers vs Cleveland Browns en Azteca Deportes, donde estaremos dando en directo las jugadas, cambios, intercepciones, touchdowns y lo más intenso de este partido de la Semana 4 de la NFL.