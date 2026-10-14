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Golpeó a un rival después del partido y la NFL le impone un severo castigo que afecta a los Rams

La NFL suspendió dos partidos a Alaric Jackson tras golpear a Bradley Chubb. Los Rams podrían perder a una pieza clave y ya preparan un reemplazo hoy.

Alaric Jackson, jugador de los Angeles Rams, es suspendido por la NFL.
Alaric Jackson, jugador de los Angeles Rams, es suspendido por la NFL.|Harry How/Getty Images

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

La NFL suspendió dos partidos sin goce de sueldo a Alaric Jackson, tackle ofensivo de Los Angeles Rams, después de que golpeara en el rostro a Bradley Chubb, linebacker de Buffalo Bills, durante un altercado posterior al Monday Night Football. La sanción fue anunciada el martes 13 de octubre, aunque el jugador presentará una apelación.

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El incidente ocurrió en el SoFi Stadium, minutos después de que Buffalo derrotara 37-34 a Los Angeles en tiempo extra.

Mientras los jugadores intercambiaban camisetas y se saludaban sobre el terreno de juego, Jackson y Chubb protagonizaron una discusión que terminó cuando el liniero ofensivo lanzó un golpe contra su rival.

La confrontación fue captada por las cámaras de televisión y varios compañeros intervinieron para separar a los involucrados.

¿Por qué la NFL suspendió dos partidos a Alaric Jackson?

La liga determinó que Jackson violó la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, relacionada con conductas contrarias a los principios del espíritu deportivo.

La sanción contempla dos encuentros sin salario. De mantenerse después de la apelación, el tackle se perdería los compromisos contra Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders.

Sean McVay, entrenador de los Rams, confirmó que Jackson buscará impugnar la decisión y reconoció que el futbolista debió actuar de otra manera.

Por su parte, Chubb restó importancia al incidente y aseguró que se encontraba bien después del golpe.

Jackson, de 28 años, ya había recibido una suspensión de dos partidos en 2024 por una infracción distinta a la política de conducta personal de la NFL.

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¿Quién reemplazaría a Alaric Jackson y cómo afecta su ausencia a los Rams?

La baja tendría consecuencias directas para la protección de Matthew Stafford, porque Jackson es el tackle izquierdo titular y responsable de proteger el lado ciego del quarterback.

El jugador ha iniciado los cinco encuentros de Los Angeles esta temporada y acumula 56 titularidades en 62 partidos disputados desde su llegada a la NFL en 2021.

McVay señaló a David Quessenberry como su posible reemplazo. Sin embargo, el veterano de 36 años no inicia un partido de NFL desde 2023 y apenas ha disputado 128 jugadas ofensivas durante las dos temporadas anteriores.

Los Rams deberán preparar a un sustituto con escaso ritmo competitivo mientras esperan la resolución de la apelación.

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