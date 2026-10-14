Golpeó a un rival después del partido y la NFL le impone un severo castigo que afecta a los Rams

La NFL suspendió dos partidos sin goce de sueldo a Alaric Jackson, tackle ofensivo de Los Angeles Rams, después de que golpeara en el rostro a Bradley Chubb, linebacker de Buffalo Bills, durante un altercado posterior al Monday Night Football. La sanción fue anunciada el martes 13 de octubre, aunque el jugador presentará una apelación.

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El incidente ocurrió en el SoFi Stadium, minutos después de que Buffalo derrotara 37-34 a Los Angeles en tiempo extra.

Mientras los jugadores intercambiaban camisetas y se saludaban sobre el terreno de juego, Jackson y Chubb protagonizaron una discusión que terminó cuando el liniero ofensivo lanzó un golpe contra su rival.

La confrontación fue captada por las cámaras de televisión y varios compañeros intervinieron para separar a los involucrados.

Rams left tackle Alaric Jackson is expected to be suspended two games for punching Bills outside linebacker Bradley Chubb during Monday night’s postgame gathering, per sources. But the NFL has not yet notified the team nor the NFLPA. https://t.co/ZR54be9z1n — Adam Schefter (@AdamSchefter) October 13, 2026

¿Por qué la NFL suspendió dos partidos a Alaric Jackson?

La liga determinó que Jackson violó la Regla 12, Sección 3, Artículo 1, relacionada con conductas contrarias a los principios del espíritu deportivo.

La sanción contempla dos encuentros sin salario. De mantenerse después de la apelación, el tackle se perdería los compromisos contra Arizona Cardinals y Las Vegas Raiders.

Sean McVay, entrenador de los Rams, confirmó que Jackson buscará impugnar la decisión y reconoció que el futbolista debió actuar de otra manera.

Por su parte, Chubb restó importancia al incidente y aseguró que se encontraba bien después del golpe.

Jackson, de 28 años, ya había recibido una suspensión de dos partidos en 2024 por una infracción distinta a la política de conducta personal de la NFL.

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¿Quién reemplazaría a Alaric Jackson y cómo afecta su ausencia a los Rams?

La baja tendría consecuencias directas para la protección de Matthew Stafford, porque Jackson es el tackle izquierdo titular y responsable de proteger el lado ciego del quarterback.

El jugador ha iniciado los cinco encuentros de Los Angeles esta temporada y acumula 56 titularidades en 62 partidos disputados desde su llegada a la NFL en 2021.

McVay señaló a David Quessenberry como su posible reemplazo. Sin embargo, el veterano de 36 años no inicia un partido de NFL desde 2023 y apenas ha disputado 128 jugadas ofensivas durante las dos temporadas anteriores.

Los Rams deberán preparar a un sustituto con escaso ritmo competitivo mientras esperan la resolución de la apelación.