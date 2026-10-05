OFICIAL: El calendario COMPLETO de Chivas para octubre 2026

Luego del parón por la Fecha FiFA y de una nueva versión del Clásico Nacional, que se disputó este pasado domingo en la cancha del Oakland-Alameda County Coliseum llevándose la victoria por marcador de 2-0, este próximo fin de semana se reinicia el Torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX donde las Chivas de Guadalajara tendrán cinco encuentros en todo este mes de octubre de los cuales uno será el Clásico Tapatío.

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Atlas vs Guadalajara | Estadio Jalisco | 10 de octubre

La ciudad de Guadalajara se paralizará este próximo sábado 10 de octubre con el encuentro entre las Chivas y los Rojinegros de Atlas en una nueva versión del clásico. El conjunto de Milito llega a este duelo luego de una dolorosa derrota en casa ante Querétaro y buscará retomar el camino con uno de sus acérrimos enemigos. En los últimos tres partidos de la Liga BBVA MX las Chivas no han perdido, suman 2 victorias y un empate. El partido se jugará a las 19:00 horas tiempo del centro de México.

Guadalajara vs Tigres | Estadio Akron | 17 de octubre

Chivas recibirá a unos desesperados Tigres de la UANL que necesitan con urgencia puntos para soñar con la Liguilla. El partido se jugará el sábado 17 de octubre a las 17:07 horas. En los últimos 3 encuentros entre los dos equipos en la casa del rebaño, Guadalajara ha conseguido una victoria en su última confrontación en el Akron y dos empates.

Guadalajara vs Necaxa | Estadio Akron | 20 de octubre

Las Chivas repiten en casa el martes 20 de octubre a las 18:07 horas para enfrentar a los Rayos de Necaxa en partido correspondiente a la Jornada 13. En los últimos 5 partidos entre ellos han repartido resultados, Guadalajara suma 2 victorias, 2 derrotas y un empate. En el último duelo terminaron igualados con marcador a cero goles.

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Monterrey vs Guadalajara | Estadio BBVA | 24 de octubre

Una peligrosa salida tendrá el conjunto rojiblanco cuando vayan a Monterrey para visitar a los Rayados en la cancha del BBVA el sábado 24 de octubre a las 18:00 horas. Aunque en su último duelo en la ciudad del norte, el rebaño salió con la victoria con espectacular marcador de 3-2, no deja de ser una cancha difícil para cualquier equipo.

Guadalajara vs Atlante | Estadio Akron | 31 de octubre

Guadalajara cierra el mes de octubre enfrentando en el Estadio Akron a los Potros de Hierro del Atlante, en un encuentro que tiene mucha historia. El duelo se jugará el sábado 31 a partir de las 19:07 horas.

