OFICIAL: Diablos Rojos se queda sin su histórico entrenador tras la temporada 2026

Los Diablos Rojos del México publicaron un mensaje en sus medios digitales informando que, a partir de la temporada 2027, Lorenzo Bundy dejará su cargo como mánager del equipo para integrarse a la Gerencia Deportiva de la organización como Asesor Deportivo.

Con esta transición, concluye su etapa en el banquillo e inicia nuevas funciones enfocadas en el scouteo, selección de jugadores y desarrollo deportivo, las cuales se llevarán a cabo desde la Academia de Beisbol Alfredo Harp Helú en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca.

Además, mantendrá presencia con el equipo a lo largo del calendario de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), tanto en juegos de local como en giras.

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Los números de Lorenzo Bundi como mánager de los Diablos Rojos del México

Durante su gestión como estratega, que inició en la campaña 2024, Bundy dirigió un total de 322 juegos (271 de temporada regular y 51 en playoffs), registrando una marca global de 236 victorias y 86 derrotas, lo que representa un porcentaje de triunfos de .732.

Hasta el cierre de la temporada 2025, acumuló 134 triunfos en 178 juegos de temporada regular y, en mayo de ese mismo año, rompió el récord de la franquicia al consolidarse como el mánager más rápido en alcanzar las 100 victorias, hito logrado en apenas 127 partidos dirigidos.

Bajo su mando, los Diablos Rojos del México consiguieron el bicampeonato de la LMB en 2024 y 2025, además del título en el torneo Baseball Champions League (BCL Americas) 2025. A estos logros se suman las dos victorias obtenidas frente a los New York Yankees en 2024.

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Bundi, un histórico de los Rojos

Con estos resultados, Bundy acumula un total de cinco campeonatos dentro de la institución, sumando sus títulos como mánager a los obtenidos durante su etapa como jugador activo en la década de los ochenta.

Como pelotero, fue parte de la obtención de tres ediciones de la Serie del Rey (1985, 1987 y 1988), registró un total de 94 cuadrangulares vistiendo la franela escarlata y estableció su marca personal máxima en la temporada regular de 1986 al conectar 40 jonrones.

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