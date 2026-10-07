OFICIAL: Toluca se queda sin director técnico en pleno Apertura 2026

A pocas jornadas de que comience la Liguilla del Torneo Apertura 2026, el Deportivo Toluca Femenil sorprendió al anunciar en sus canales oficiales la desvinculación inmediata de su director técnico, el español Alberto Toril Rodríguez, junto con todo su cuerpo técnico.

A través de un comunicado institucional en redes sociales, la directiva de las Diablas Rojas del Toluca precisó que la culminación del ciclo se determinó de mutuo acuerdo y por motivos personales. Toril, quien asumió las riendas del banquillo mexiquense en junio de 2026 tras el relevo del francés Patrice Lair, cierra así una etapa breve pero de notable impacto en el balompié mexicano tras su exitoso paso por el futbol europeo.

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Los números de Alberto Toril en Toluca Femenil

El balance de Alberto Toril en Toluca Femenil fue altamente positivo durante la fase regular del Apertura 2026. A lo largo de 10 partidos dirigidos, el timonel cosechó 7 victorias, 1 empate y 2 derrotas, sumando 22 puntos de 30 posibles para registrar una sobresaliente efectividad del 73.3%.

El técnico europeo deja a las Diablas instaladas en el tercer lugar del Grupo A, firmemente afianzadas en puestos de clasificación a la Liguilla, ubicándose únicamente por detrás de Rayadas de Monterrey y Tigres Femenil.

La despedida de Toril se consumó hilando triunfos consecutivos como visitante frente a Necaxa (0-4) y Pachuca (1-2).

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𝘾𝙤𝙢𝙪𝙣𝙞𝙘𝙖𝙙𝙤 𝙤𝙛𝙞𝙘𝙞𝙖𝙡. 📄 https://t.co/6EZaskziQm — Toluca FC Femenil (@TolucaFemenil) October 7, 2026

¿Cuándo juega Toluca Femenil su próximo partido?

Aprovechando la pausa por la Fecha FIFA en el balompié internacional femenil, el conjunto escarlata tendrá tiempo para reorganizar su estructura deportiva antes de retomar la actividad oficial en la Liga BBVA MX Femenil.

El próximo compromiso de las Diablas será frente a Santos Laguna el próximo lunes 19 de octubre de 2026, en duelo correspondiente a la Jornada 11 del torneo Apertura 2026.

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El choque se disputará sobre la cancha del Estadio Nemesio Diez en punto de las 18:00 horas (tiempo del centro de México), escenario donde las mexiquenses buscarán afianzar su boleto a la fase final.

Asimismo, la directiva del club mexiquense puntualizó en su comunicado oficial que en los próximos días se dará a conocer al nuevo director técnico que asumirá las riendas del primer equipo fem

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