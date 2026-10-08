ÚLTIMA HORA: Johan Vásquez ficharía por un equipo GRANDE de España

Johan Vásquez, defensa central mexicano de 27 años y actual capitán del Genoa, podría tener su futuro lejos de Italia. De acuerdo con información revelada por el diario AS en España, el Atlético de Madrid estaría seriamente interesado en hacerse con los servicios del zaguero tricolor de cara a las próximas temporadas.

El contrato de Vásquez con la escuadra genovesa está firmado hasta 2028; no obstante, el crecimiento y la jerarquía mostrada por el central zurdo han reactivado el seguimiento puntual por parte de la directiva y el cuerpo técnico del conjunto colchonero.

Te puede interesar: OFICIAL: Pumas vs Cruz Azul de la Jornada 11 del Apertura 2026 se jugará a las 9:00 am

¿Cuál es el valor de mercado de Johan Vásquez?

De acuerdo con Tranfermarkt, portal especializado en economía deportiva y transferencias, la ficha de Johan Vásquez se cotiza actualmente en una cifra cercana a los 14 millones de euros.

En temporadas anteriores, el nombre del zaguero sonó con fuerza para reforzar a instituciones de gran peso continental, tales como la Roma, la Juventus, el Eintracht Frankfurt y la propia entidad rojiblanca madrileña, consolidando su reputación como uno de los defensores más rentables del futbol europeo.

Te puede interesar: OFICIAL: Toluca se queda sin director técnico en pleno Apertura 2026

¡Johan Vásquez confía en el proceso de México! 🇲🇽 “Ya hay una base y un camino trazado”

El factor descenso: la llave para su salida del Genoa

El panorama deportivo que vive el Genoa en la Serie A podría jugar un papel determinante en la operación. El conjunto rossoblù se encuentra en una dura lucha por no descender, ubicándose en los puestos más bajos de la tabla general (penúltimo).

En caso de que el club no logre mantener la categoría, la salida de su capitán resultaría mucho más viable y económica para el Atlético de Madrid, facilitando una negociación que llevaría a Vásquez a la élite del balompié español.

Te puede interesar: Canelo vs. Mbilli: Confirmada la cartelera completa que paralizará al mundo con Jaime Munguía, Divino Espinoza y Picasso peleando por México

El gran desafío de Johan Vásquez: Una férrea competencia en la zaga colchonera

En caso de concretarse su llegada al Atlético de Madrid, Johan Vásquez no la tendría nada fácil para ganarse un lugar en el esquema de Diego Simeone.

El estratega argentino cuenta con una defensa sumamente afianzada y de altísimo nivel, conformada por nombres de peso internacional como Cristian "Cuti" Romero, Marc Pubill, Robin Le Normand y Dávid Hancko.

Ante una muralla tan consolidada, el mexicano se toparía con el fantasma de la inactividad, enfrentando el reto de luchar por minutos en una rotación donde incluso centrales del calibre de Le Normand o Hancko pueden verse relegados a la banca. Para Vásquez, ganarse la titularidad representaría el mayor desafío de su carrera en Europa.

Te puede interesar: Cancelan construcción de estadio para Mundial 2034; estaría localizado a 350 metros de altura, pertenecería a una ciudad rascacielos y tendría capacidad similar al Estadio Akron